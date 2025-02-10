تحذير من استخدام أحد أنواع «الإير فراير».. ما علاقته بالسرطان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد المقلاة (القلاية) الهوائية، المعروفة أيضًا باسم «الإير فراير»، جهازا يستخدم لتحضير الطعام مع القليل من الزيت أو حتى بدونه، ما يجعله خيارًا صحيًا يوفر في استهلاك الزيت، حتى أصبح اليوم جزءًا أساسيًا في الكثير من المنازل، إذ يعتمد عليه الكثيرون، خصوصًا الأمهات وربات المنازل، لتحضير وجبات صحية لأطفالهن، كما أن «الإير فراير» أداة مفيدة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية تهدف إلى فقدان الوزن.

وعلى الرغم من الفوائد التي توفرها هذه القلاية الهوائية، من حيث توفير الوقت والجهد، إلا أنه يوجد بعض الأطعمة التي يجب تجنب طهيها فيها تمامًا، وذلك بسبب الأضرار التي قد تلحق بالجهاز أو بسبب النتيجة غير المرضية للطهي.

تحذير من استخدام هذا النوع من الاير فراير.. ما علاقتها بالسرطان؟

وكانت دراسة أمريكية حذرت من قبل، من نوع معين من القلايات الهوائية التي تحتوي على جزيئات متعددة الفلور، والمعروفة بالمواد الكيميائية الأبدية، الموجودة في الطبقة غير اللاصقة للسلة، إذ أشار الخبراء إلى أن هذه المواد قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لأنها ترتبط بمستويات مرتفعة من بعض المواد الكيميائية الضارة.

وأكد العلماء أن التعرض المفرط للمواد مثل «البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل» قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك اختلالات هرمونية، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان الثدي.

وأوضح الدكتور نيد كالونج، أستاذ علم الأوبئة بجامعة كولورادو، أن هذه المواد الكيميائية تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، مما قد يسهم في تطوير الأمراض.

طبيبة تعلق على مخاطر استخدام الإير فراير

ومن جانبها، علقت الدكتور مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ«الوطن»، أنه هناك أبحاثا صريحة تناولت خطورة الإير فراير، ولكن لتجنب مثل هذه المشكلات أو المخاطر، فإن الأفضل استعمال قلاية الهوائية من أجل غرضه وليس بالقيام به في كل استعملات الطهي مثل الشوي أو التجفيف، واستعماله فقط من أجل القلي.

كيف تتجنب حدوث الأمراض عند استخدام الإير فراير؟

ونصحت «شعير» باستخدامها مرة فقط أسبوعياً وعند استخدام الإير فراير يفضل استخدام طبق تيفال أو وضع الطعام على الورق المخصص للإير فراير ومخصص للقلي، فتكون هذه الخامات مخصصة للأغذية أيضاً من أجل تسهيل عملية التسخين.

كما أشارت لضرورة اتباع درجة الحرارة المبرمجة المخصصة لعملية القلي، وذكرت الطبيبة في النهاية بديلا اقتصاديا وأفضل وهو رش الزيت على الطعام ووضعه في الفرن العادي لتجنب المخاطر الصحية.