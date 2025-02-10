الامارات | محمد بن راشد بن محمد بن راشد يُتوِّج أبطال «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توَّج سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبطال «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، وذلك في ختام منافسات أشواط «النخبة والكأس»، أمس، التي شهدت مجموعة من أقوى أشواط البطولة التي ينظمها «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» بميدان المركز في منطقة لهباب، في نسخة متجددة مملوءة بالتحدي والمنافسة، وبجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم، وبمشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وتوّج سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة، التي تنافست فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير، والتي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أُقيمت خلال بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور».

جاء ذلك بحضور المستشار في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، فارس محمد المزروعي، وسفير دولة الإمارات في دولة الكويت، مطر حامد النيادي، ونائب الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، راشد مبارك بن مرخان الكتبي، ومدير إدارة «بطولات فزاع» في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دميثان بن سويدان.

وأكد راشد مبارك بن مرخان الكتبي أن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» ارتبطت بكل معايير التميّز الرياضي والمستويات الرائعة والمكانة الفريدة، لحدث يتجدد سنوياً ويترك بصمات واضحة ورسائل إيجابية في نفوس المشاركين فيه، ليرتقي عاماً تلو الآخر بطموحات الصقارة وتطلعاتهم إلى معانقة المجد بأغلى الرياضات التي تروي تاريخ الوطن وحضارته، وتبرز هويته الوطنية على الدوام.

وثمّن حرص سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وحضوره الدائم ومشاركته الكريمة للصقارين في أهم وأبرز البطولات الرياضية، وذلك في دلالة قوية على مدى اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لرياضة الصقور العريقة، ما انعكس بصورة مباشرة على مستواها ونتائجها التي أبهرت الجميع محلياً ودولياً.

وكان الترقب في المنافسات على أشواط كأس بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، إذ تُعدّ الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل شوط، وهي: شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس العامة مفتوح، والعامة مُلاك لفئة الفرخ.

وتفوق فريق «النيف» ليحرز المركز الأول في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، بالطير «هيلمان» بزمن 18.409 ثانية، ليحصل على الجائزة المالية البالغة نصف مليون درهم، أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب فريق «إم 7» بالطير «إس 359» بـ18.448 ثانية، ونال الجائزة المالية 300 ألف درهم، والطير «المهلهل» بـ18.468 ثانية، ونال الجائزة المالية 200 ألف درهم.

وكسب غدير بن غدير الكتبي شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير «ليمتد» بزمن 18.153 ثانية، أما المركزان الثاني والثالث فذهبا إلى عبدالله خلفان القبيسي بالطير «281» بـ18.202 ثانية، والطير «هكر» بـ18.388 ثانية.

أما في فئة العامة مُلاك، فتمكن مبارك مطر الخيلي من تحقيق المركز الأول بالطير «11» وبزمن 18.491 ثانية، فيما جاء عبدالعزيز عبدالله الكندي في المركز الثاني بالطير «المحيط» بزمن قدره 18.529 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الطير «هاب ريح» لصاحبه خليفة سلطان الحافري بـ18.650 ثانية.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي يبلغ مجموع جوائزها مليوناً و350 ألف درهم، فتمكن فريق «إم 7» من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير «رماح» بزمن 14.529 ثانية، والطير «تي 139» بـ14.997 ثانية، أما المركز الثالث فذهب إلى فريق «إف 3 إس» بالطير «بي 64» بـ15.024 ثانية.

وتفوق فريق دبي في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير «تجوري» بزمن 14.929 ثانية، وحلَّ ثانياً الصقّار عبدالله خلفان القبيسي بالطير «18» بـ15.186 ثانية، ليذهب المركز الثالث إلى حميد محمد الطاير بالطير «بيان» بـ15.238 ثانية.

شوط النخبة العامة ملاك جرناس

في شوط النخبة العامة ملاك جرناس، حقق راشد سهيل المري المركز الأول بالطير «نشمي» بزمن 15.377 ثانية، يليه ثانياً غدير محمد المنصوري بالطير «عقاب» بـ15.446 ثانية، وثالثاً جمعة عبدالله الفلاحي بالطير «تي 4» بـ15.618 ثانية.

• الأشواط الستة تنافست فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير.

راشد الكتبي:

• البطولة ترتقي عاماً تلو الآخر بطموحات الصقارة وتطلعاتهم إلى معانقة المجد.