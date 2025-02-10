الامارات | قصائد من 5 دول عربية في سادس أيام «الشعر النبطي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مهرجان الشارقة للشعر النبطي، في يومه السادس، تألقاً لافتاً لعدد من الأصوات التي شاركت في أمسية بقصر الثقافة.

واستضافت الأمسية كلاً من خليفة محمد الكعبي (الإمارات)، ومريم العتيبي (المملكة العربية السعودية)، وعلي الهاشمي (اليمن)، وضنينة الحمداني (سلطنة عمان)، والبومحفوظ سيدي أعمر (موريتانيا).

وحضر الأمسية مدير مجلس الحيرة الأدبي الشاعر بطي المظلو، وعدد كبير من الجمهور والشعراء والمبدعين والنقاد والإعلاميين.

واستهل الشاعر خليفة الكعبي الأمسية بقصائد متنوّعة، تنقلت بين الحكمة والوطنيات والغزل والشعر الاجتماعي، مع شلات عذبة بصوته الشجي.

وتألقت مريم العتيبي بإلقاءاتها التي تنوّعت أغراضها بين الغزل والمدح والوطنيات، أمّا علي الهاشمي، فتنوّعت نصوصه الشعرية النبطية الجميلة بين المدح والفخر والحكمة.

أما ضنينة الحمداني فألقت نصوصها النبطية التي توزعتها أغراض الغزل والعتاب والشكوى، وكذلك المدح، كما في قصيدة «الشارقة» التي وصفت مشاعر الشاعرة الصادقة، واختتمت الأمسية بقصائد من موريتانيا ممثلة في البومحفوظ سيدي أعمر.

• الشاعر الإماراتي خليفة الكعبي استهل الأمسية بقصائد متنوّعة.