الامارات | «إكسبو أوساكا»: تعلمنا الكثير من تجربة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأمين العام لمعرض اليابان الدولي «إكسبو أوساكا 2025»، إيشيغي هيرويوكي، أن «معرض إكسبو 2020 دبي سيكون له دور كبير في إنجاح إكسبو أوساكا، من خلال الخبرات المستفادة والتنظيم المتميز الذي أبهر العالم».

وأضاف هيرويوكي، لمراسل وكالة أنباء الإمارات «وام» في اليابان، أن «جناح دولة الإمارات في المعرض سيكون من بين الأجنحة المتميزة التي تعكس التقدم الذي حققته الدولة في استقطاب الإعجاب العالمي في مثل هذه المعارض».

ومن المقرر أن ينظم «إكسبو أوساكا 2025»، الذي يستمر ستة أشهر من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر المقبل، في جزيرة يوميشيما الاصطناعية، تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات».

وأشاد هيرويوكي بالتنظيم المتميز لـ«إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أنهم تعلموا الكثير من تجربة دبي على مختلف المستويات.

وأعرب عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات، التي استضافت «إكسبو 2020»، والمملكة العربية السعودية التي ستستضيف «إكسبو 2030»، في «إكسبو أوساكا» الذي سيركز على ثلاثة محاور فرعية، هي: «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين الحياة»، و«تعزيز الحياة عبر التواصل».

وكشف هيرويوكي أن «إكسبو أوساكا» يتضمن أكبر الإنشاءات الخشبية في العالم، وهي الحلقة الكبرى التي يصل طول محيطها إلى كيلومترين تحيط بأجنحة المعرض، ويتحوّل سطحها إلى ممشى يمنح إطلالة خلابة على مدينة أوساكا وخليجها، لافتاً إلى أن الحدث سيشهد الاحتفال بأكثر من 150 يوماً وطنياً وخاصاً ليوفر فرصة للتعرف إلى تاريخ الدول المشاركة والاستمتاع برحلة حول العالم دون جواز سفر.

وأفاد بأن 158 دولة ومنطقة وتسع منظمات دولية أعلنت مشاركتها في المعرض حتى الآن، منوهاً بأن أعمال البناء تتقدم بشكل مطرد، فيما تقدم أكثر من 50 ألف متطوّع معظمهم من الشباب للمشاركة في تنظيم الحدث.

وذكر أن عدد الدول العربية المشاركة في معرض أوساكا قد ازداد من سبع دول في المعرض السابق في اليابان عام 1970 إلى 11 دولة في «إكسبو أوساكا»، معتبراً ذلك مؤشراً إلى الاهتمام المتزايد من المنطقة العربية، وأوضح أن معرض إكسبو يمثل فرصة للدول من أجل تعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، كما تجلى ذلك في «إكسبو 2020 دبي»، الذي شهد حضور 81 من قادة الدول.

• 158 دولة ومنطقة تشارك في «إكسبو أوساكا».

إيشيغي هيرويوكي:

• جناح دولة الإمارات في «إكسبو أوساكا» سيكون من بين الأجنحة المتميزة.