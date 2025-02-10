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الامارات | «أساطير أوروم» بلمسات مبدعين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء غدٍ، المعرض الفني الثنائي «أساطير أوروم» للفنانين عبدالرحيم سالم وعائشة حداد.

وأوضحت الندوة، في بيان، أن «أساطير أوروم» أكثر من معرض، إذ يُعدّ بمنزلة جولة فنية فريدة من نوعها تنطلق من دبي، وبعدها إلى العديد من مدن العالم في دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، ومصر، وكندا، وقطر، وعمان، والسعودية، واليابان.

وأضاف البيان: «(أساطير أوروم) رحلة تكشف عمق اللون وتحتفي بصلابة العنصر وصمود الحضارات، رحلة تحكي تراثنا، وتأخذنا في أعماق وأبعاد أخرى في ما وراء الزمن وما نعرفه من حكايات».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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