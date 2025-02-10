الامارات | فيلم «أنورا» يعزّز موقعه في سباق «الأوسكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير «أنورا» أفضل فيلم لهذا العام، أول من أمس، من قبل منتجي هوليوود ومخرجيها، ما عزز مكانته كأحد أبرز المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار، بنسختها المقبلة في الثاني من مارس المقبل.

وفاز فيلم الكوميديا السوداء، للمخرج شون بيكر، الذي يدور حول قصة حب عاصفة تعيشها راقصة، بجائزتَي نقابة المخرجين الأميركيين ونقابة المنتجين الأميركيين، غداة فوزه بجائزة النقاد الأميركيين.

وقال بيكر، المخرج المستقل البالغ (53 عاماً)، الذي اشتُهر سابقاً في دوائر السينما الفنية بتركيزه على أوساط الثقافات الفرعية الأميركية، أثناء قبوله جائزته في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركيين في بيفرلي هيلز: «متلازمة المحتال (نمط نفسي يشكّك فيه الشخص بإنجازاته) لديّ ترتفع بشكل كبير الآن!».

وشكر بيكر منتجي عمله على «قدرتهم على إنجاز فيلم بميزانية ستة ملايين دولار»، جرى تصويره في «مدينة نيويورك في عام 2023، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً».