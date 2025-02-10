الامارات | «غوغل» تحاول سرقة الأنظار من «ديب سيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية (غوغل) نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المنتظر «جيمني 0.2 برو إكسبريمنتال»، في إطار سلسلة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للشركة، كما أطلقت نموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي باسم «جيمني 0.2 فلاش ثينكنج»، على تطبيق «جيمني».

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إطلاق «غوغل» نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، يأتي في الوقت الذي لايزال العالم تحت وقع صدمة إطلاق شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة لنموذج الذكاء الاصطناعي (آر وان) منخفض الكُلفة مقارنة بما تقدمه الشركات الأميركية، في الوقت نفسه يمكن للشركات الوصول إلى نماذج ذكاء «ديب سيك» من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لاستخدامه بصورة مجانية نسبياً.

يذكر أن كلاً من «غوغل» و«ديب سيك» أطلقتا نماذج ذكاء اصطناعي استدلالية، في ديسمبر الماضي، لكن نموذج «آر وان» الصادر عن «ديب سيك» جذب قدراً هائلاً من الاهتمام.

والآن ربما تحاول «غوغل» وضع نموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي «جيمني 0.2 فلاش ثينكنج» أمام المزيد من الأنظار من خلال تطبيقها الشهير جيمني.

وبالنسبة للنموذج جيمني 0.2 برو الذي يخلف النموذج جيمني 5.1 برو، الذي أطلقته «غوغل» في فبراير 2024، تقول الشركة إنه الآن النموذج الرائد في عائلة «جيمني إيه.آي».