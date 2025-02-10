الامارات | «مسحوق الحشرات» مسموح به في الأغذية بأوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتباراً من اليوم، سيتم السماح باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية، خصوصاً مسحوق يرقات خنفساء الدقيق (تينيبريو موليتور) الكاملة، في الأغذية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن خنفساء الدقيق تمت الموافقة عليها بالفعل كغذاء، فإن الترخيص الجديد يغطي معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، التي تهدف إلى تعزيز محتوى «فيتامين د» في المسحوق.

وطبقاً للائحة الجديدة، سيسمح فقط لشركة فرنسية في بادئ الأمر بتسويق اليرقات المعالجة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سمح باستخدام الحشرات في الأغذية لسنوات عدة، على الرغم من أن الشركات المصنعة يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وإذا تم تضمين الحشرات كمكون فيجب ذكر ذلك بوضوح على العبوة، وذكرت المفوضية الأوروبية أن «المواطنين في الاتحاد الأوروبي يمكنهم اختيار ما يأكلونه، ولا أحد يجبرهم على أكل الحشرات والديدان».