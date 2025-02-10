الامارات | «تريندز» يستقبل المشاركات في جائزة البحث العلمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مركز تريندز للبحوث والاستشارات باب التسجيل في النسخة الثانية من جائزة «تريندز هاب للبحث العلمي»، التي تستهدف البحوث والدراسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأعلن المركز أنه سيواصل استقبال الطلبات حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في التاسع من سبتمبر المقبل، وتهدف النسخة الثانية من الجائزة إلى دعم التميز العلمي، وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب تمكين الباحثين وخلق بيئة تنافسية، وإحداث حراك علمي بنَّاء، من خلال تشجيع الباحثين، على المستويين الإقليمي والعالمي، على البحث العلمي المبدع والفعال والخلّاق، في القضايا والموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالجائزة، تقديم طلباتهم عبر الرابط «https://tinyurl.com/2kd43vc2».