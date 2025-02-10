الامارات | أعضاء «التراث العمراني» يغرسون «الغاف والسدر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار عدد من أعضاء جمعية التراث العمراني ضمن فعاليات عام المجتمع 2025 المنطقة التراثية في عجمان، إذ غرسوا مجموعة من الأشجار المحلية، ومنها الغاف والسدر، ضمن مبادرة «ازرع الإمارات»، في إطار الجهود لتعزيز القيم التراثية والمحافظة على الرموز البيئية التي تمثل الهوية الوطنية. وشارك في غرس الأشجار رئيس الجمعية المهندس رشاد بوخش، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وزار أعضاء الجمعية متحف عجمان الوطني، الذي يُعد من أبرز المعالم الثقافية في الإمارة، ويضم مجموعة متنوعة من المعروضات التي تعكس نمط الحياة في الإمارات عبر العصور. كما زاروا متحف الشاعر راشد الخضر، الذي يعكس العمارة التقليدية، ويقدم لمحة عن الحياة اليومية والثقافة الإماراتية. كما شملت الزيارة الحي التراثي في عجمان الذي يعكس التراث الإماراتي الأصيل.