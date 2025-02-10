القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يخشى فيه العديد زيادة الوزن، واتباع أنماظ غذائية غير صحية، وذلك لارتباط الشهر بالعزائم والولائم الدسمة، وعلى الجانب الآخر، تظل أزمة الكثير من مُحبي الشاي والقهوة، في عدم القدرة على تناول الكافيين يوميًا في الصباح، وهو ما سلطت عليه وزارة الصحة والسكان الضوء، حول نصائح صحية سريعة لتقليل القهوة وخسارة الوزن قبل رمضان.

9 نصائح من وزارة الصحة لتقليل القهوة وخسارة الوزن قبل رمضان

وقدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح طبية، لتقليل القهوة وخسارة الوزن قبل رمضان، جاءت على النحو التالي:

تقليل الكافيين

- أوصت وزارة الصحة بضرورة التقليل من الكافيين مثل الشاى والقهوة خلال هذه الأيام تدريجيًا، تحديدًا في فترة النهار، وذلك للاعتياد على تقليل الكميات المسموحة، أما مع استقبال شهر رمضان، لا بد من تناول كمية قليلة جدا بعد الفطار، وتجنب تناولهما في السحور، حتى لا يزيد من الشعور بالعطش.

نمط الحياة الصحي

يُعد الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون في الدم، لذا قم بالتالي:

- اجعل سحورك متنوعاً بين الخضروات والبروتين مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الزبادي واللبن والخضروات المليئة بالماء هي الأفضل على السحور مثل الخيار والجرجير.

-لا تنسى وضع بعض من الطحينة على الفول لزيادة قيمته الغذائية.

-يفضل بعد السحور البعد عن الكافيين مثل الشاي والقهوة.

الوزن الصحى

يساعد الصيام فى رمضان على التحكم فى الجوع، ومن خلال اتباع بعض العادات يمكن خسارة الوزن، على النحو التالي:

- تناول كمية سوائل كافية في الفترة بين الفطار والسحور.

- تناول طبق السلطة الغني بالخضراوات.

- الاعتماد على الأكلات المشوية، والابتعاد عن المقليات في الزيت أو السمنة.

- الحد من تناول الحلويات واستبدالها بالفاكهة.

- منع العصائر المصنعة والمشروبات الغازية.