3 مشروبات تعالج القولون العصبي.. تخلص من الألم الشديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص من متلازمة القولون العصبي، وهو اضطراب في التفاعل بين الدماغ والأمعاء يتميَّز بتسببه في ظهور العديد من الأعراض المصاحبة له، والتي تشمل آلام البطن المؤلمة، والتغيرات في اتساق حركات الأمعاء، وقد تستمر الأعراض لفترات زمنية طويلة، وقد تزيد إذا لم تحد منها بالعلاج.

أسباب تؤدي لمرض القولون العصبي

بحسب موقع webmed الطبي، هناك بعض الأسباب التي تؤدي لمرض القولون العصبي، على النحو التالي:

1- انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء.

2- مشكلات في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي.

3- بعض العدوات الميكروبية الشديدة التي تسبب الإسهال.

4- ضغوطات الحياة.

5- اختلال توازن البكتيريا المتواجدة في الأمعاء.

مشروبات ضرورية تعالج القولون العصبي

من جانبها، ذكرت الدكتورة هبة عبدالمطلب، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، عن مشروبات ضرورية تعالج القولون العصبي، إذ تقوم على تهدئة الآلام، والحد منه، وعلاج القولون، إذ جاءت على النحو التالي:

- تناول شراب اليانسون

- تناول مشروب النعناع

- مشروب الزعتر بالماء الدافئ

محاذير لمرضى القولون العصبي

وأشارت الاستشاري لبعض الممنوعات على مرضى القولون العصبي، وهي بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حدة الآلم، على النحو التالي:

- المقليات

- الحوادق

- المواد الحافظة

- المشروبات الغازية

- الوجبات السريعة بشكل عام

نصائح لعلاج القولون العصبي

وذكرت الدكتورة هبة بعض النصائح لعلاج القولون العصبي، جاءت على النحو التالي:

- تثبيت مواعيد تناول الأطعمة.

- تناول أكلات لينة سهلة الهضم: «ما تعجز أسنانك عن مضغه سوف تعجز معدتك عن هضمه»

- تجنب ضغوط الحياة والتوتر والقلق