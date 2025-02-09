الامارات | قرد «متطفل» يتسبب بانقطاع الكهرباء في أنحاء سريلانكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل قرد محطة فرعية لتوليد الكهرباء في سريلانكا، متسبباً في انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من الجزيرة، اليوم (الأحد)، كما قال مسؤولون حكوميون.

وبدأ الانقطاع بالتيار الكهربائي قرابة الساعة 11,30 صباحاً (06,00 بتوقيت غرينيتش)، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

وقال وزير الطاقة كومارا جاياكودي للصحافيين: «دخل قرد إلى محوّل على شبكتنا، ما تسبب في خلل في النظام»، مشيراً إلى أن الحادثة التي تسبب فيها «القرد المتطفل» حصلت في ضاحية بجنوب العاصمة كولومبو.

وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.

وأضاف الوزير: «يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن».