مشروب قوي ينظف الأمعاء تماما.. كيفية تحضيره والاستفادة منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتجه الكثيرون نحو الحلول الطبيعية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والذي يبدأ من تنظيف الأمعاء، فرغم من العلاجات الدوائية فإن تخوف البعض من الآثار الجانبية يجعلهم يتجهون للحلول الطبيعية، ويوجد مشروب قوي ينظف الأمعاء يمكن الحصول عليه بسهولة ويسر.

مشروب قوي ينظف الأمعاء تمامًا

ويبرز الماء بالليمون كأحد المشروبات الفعالة في تنظيف الأمعاء والتخلص من السموم، إذ يساعد هذا المشروب في تحفيز عملية الهضم، وتحسين وظائف الكبد، فهو ليس مجرد مشروب منعش، وإنما يحتوي على العديد من المركبات التي تدعم صحة المعدة وتساعد في التخلص من الفضلات بطريقة طبيعية.

الماء والليمون.. مشروب قوي ينظف الأمعاء تمامًا

وقال الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الماء بالليمون ينظف الأمعاء تمامًا، إذ يساعد بشكل كبير في تحفيز حركة الأمعاء، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الإمساك، وأوضح أن احتواء الليمون على حمض الستريك يساهم في زيادة إفراز العصارات الهضمية، ما يسهل عملية هضم الطعام وتحركه داخل الجهاز الهضمي، وأضاف أن شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون على الريق يمكن أن يعزز من نشاط الجهاز الهضمي خلال اليوم، مما يساعد في تحسين عملية الإخراج بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى ملينات صناعية.

تنظيف الكبد والتخلص من السموم

وأشار الدكتور محمد الحوفي إلى أن الماء بالليمون يعمل كمنظف طبيعي للكبد، حيث يساعد في تحفيز وظائفه وتعزيز إفراز الصفراء، وهي المادة التي تساعد في هضم الدهون وطرد السموم من الجسم، كما أن الطبيعة القلوية لهذا المشروب تساهم في موازنة حموضة المعدة، مما يقلل من مشاكل الحموضة والاضطرابات الهضمية.

تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم

وأوضح أن شرب الماء بالليمون بانتظام يساعد في التخلص من الغازات والانتفاخ، حيث يعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتسهيل تفتيت الطعام داخل المعدة، وأضاف أن تناول هذا المشروب بعد الوجبات يمكن أن يقلل من الشعور بالثقل وعدم الراحة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من بطء الهضم.

تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء

وأكد أن الماء بالليمون يساهم في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويقلل من فرص الإصابة بالتهابات معوية أو نمو البكتيريا الضارة، وأوصى بإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى المشروب لتعزيز فوائده في دعم صحة الأمعاء وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

تحفيز المناعة وتقليل الالتهابات

ومن جهتها، قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الماء بالليمون غني بفيتامين C، الذي يعمل على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، وأوضحت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تساعد في تقليل التهابات الجهاز الهضمي وتحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ما يسهل عملية الهضم ويقلل من اضطرابات المعدة.

تحسين وظائف الكبد وزيادة كفاءته

وأضافت أن الماء بالليمون يُشكل دورًا مهمًا في تحفيز وظائف الكبد، حيث يساعد في تكسير الدهون وتحسين قدرة الجسم على التخلص من الفضلات، كما أكدت أن تناول هذا المشروب صباحًا يساعد في تنشيط الدورة الدموية داخل الكبد، مما يجعله يعمل بكفاءة أكبر في طرد السموم.

كيفية تحضير الماء بالليمون للحصول على أفضل النتائج

وأوضحت الدكتورة مروة شعير أن أفضل طريقة لتحضير هذا المشروب هي مزج عصير نصف ليمونة طازجة مع كوب من الماء الدافئ، وتناوله صباحًا على معدة فارغة، وأضافت أنه يمكن إضافة بعض المكونات الأخرى لتعزيز فوائده، مثل:

ملعقة صغيرة من العسل، لدعم المناعة وإضافة خصائص مضادة للبكتيريا.

رشة من الزنجبيل المبشور، للمساعدة في تقليل الالتهابات وتحفيز الجهاز الهضمي.

ملعقة صغيرة من خل التفاح، لتحفيز التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الأمعاء.

يحذر من الإفراط في تناوله

ورغم فوائده العديدة، حذرت شعير من الإفراط في شرب الماء بالليمون، خاصة لمن يعانون من مشكلات قرحة المعدة أو ارتجاع المريء، حيث يمكن أن يؤدي الليمون إلى زيادة الحموضة لديهم، كما أوصت بشربه باستخدام مصفاة لحماية الأسنان من التآكل الناتج عن الأحماض الموجودة في الليمون.