مكياج عيون خليجي ليوم التأسيس السعودي 2025 من وحي النجمات السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 01:23 مساءً -

تتألق النجمات السعوديات كل عام في يوم التأسيس بأجمل صيحات مكياج خليجي يرتكز على ظلال العيون الداكنة بألوان مختلفة قد تكون سموكي أو ترابية والكحل الأسود البارز لرسمة العين والذي يتم استخدامه في قلب العين والأيلاينر المسحوب إلى الخارج مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش كما يتم تحديد رسمة الحاجب لإبراز مكياج العيون بأسلوب جذاب وراقٍ.

ولمناسبة اقتراب الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2025، جمعنا لكِ باقة مميزة من أساليب المكياج الخليجي من وحي النجمات السعوديات لتتألقي بها على طريقتهن وتستوحي منهن أفكار مكياجك.

مكياج عيون سموكي خليجي من ميلا الزهراني

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قد يليق بك مكياج العيون السموكي الخليجي في يوم التأسيس السعودي على طريقة النجمة ميلا الزهراني، التي تألقت بهذه الصيحة التراثية بإطلالة جذابة برزت جمال عيونها، من خلال الظلال السموكي الداكنة المدموجة مع الظلال الترابية فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مجنح، واستخدمت الأيلاينر المسحوب إلى الخارج مع الكحل الأسود البارز في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ونسقت مع مكياج عيونها مكياج البشرة البرونزي مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني الداكن.

كما يمكنك التألق بمكياج وتسريحات شعر من وحي التراث السعودي ليوم التأسيس بأنامل خبيرات سعوديات

مكياج عيون الكحل الأسود الخليجي من نيرمين محسن

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وإذا كنت من محبات الكحل الأسود العربي الخليجي في يوم التأسيس السعودي، يمكنك اختيار أسلوب النجمة نيرمين محسن، التي اعتمدت مكياج عيون بارز ارتكز على الكحل الأسود المحدد لرسمة العين بأسلوب مسحوب إلى الخارج ومن داخل منبت العين، واستخدمت الأيلاينر المجنح مع الظلال السموكي الداكنة فوق جفن العين المتحرك، مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش المستعارة، واكتفت بالفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء مع الغلوس الترابي المحدد بالكونتور البني.

مكياج عيون سموكي ناعم على طريقة خيرية أبو لبن

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ويمكنك أيضاً التألق في يوم التأسيس السعودي بمكياج خليجي سموكي ناعم على طريقة النجمة خيرية أبو لبن، التي تألقت بمكياج خليجي ناعم بتدرجات ممزوجة بين اللون البني الداكن والسموكي الناعم، مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وحددت شكل الحاجبين بقلم التحديد الأسود، واعتمدت مكياج البشرة الموحد والمناسب للون بشرتها السمراء، مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود.

مكياج عيون أسود مات من سمية رضا

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وعلى طريقة النجمة سمية رضا، يمكنك التألق في يوم التأسيس السعودي بمكياج عيون أسود مات، حيث اختارت ظلال العيون السوداء الداكنة المات فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج الجفن، واختارت الكحل الأسود البارز في قلب العين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء، والبلاش الوردي على تفاحة الخدين، أكملت مكياجها بأحمر الشفاه البني الداكن.

قد ترغبين أيضاً في أن تتألقي بمكياج فخم خاص بيوم التأسيس السعودي من خبيرة التجميل منار جميل

مكياج عيون بنفسجي خليجي على غرار إلهام علي

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أما إذا كنت تفضلين الحصول على مكياج عيون بنفسجي خليجي في يوم التأسيس السعودي، ننصحك باختيار النجمة إلهام علي، التي تألقت في هذه الصيحة من خلال تطبيق ظلال العيون البنفسجية فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود في قلب العين والأيلاينر المحدد لرسمة العين، إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة المناسب على لون بشرتها البيضاء مع أحمر الشفاه الوردي الداكن.

مكياج عيون ترابي خليجي من مروة محمد

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وعلى غرار النجمة مروة محمد، يمكنك التألق في يوم التأسيس السعودي بمكياج عيون ترابي بلمسات خليجية جذابة، حيث ارتكز على ظلال العيون الترابية التي غمرت كامل جفن العين العلوي، مع خط الأيلاينر الغرافيكي المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود في قلب العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد والمخملي مع البلاش الترابي، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات.