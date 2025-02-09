هل تريد بشرة أكثر شبابا؟ هذا النوع من المكسرات هو الحل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على بشرة أكثر شبابًا، أحد الأمور التي يبحث عنها الكثير وتحديدًا الفتيات اللاتي يلجأن للاجراءات التجميلية من البوتوكس والفيلر، أو جلسات حقن «سكين بوستر» للحصول على بشرة نضرة شبابية، خالية من التجاعيد، تحارب علامات الشيخوخة.

هل تريد بشرة أكثر شبابًا؟ هذا النوع من المكسرات هو الحل

المكسرات أحد العناصر التي تحارب شيخوخة البشرة وتجاعيدها، وتعيد شبابها من جديد، وهو ما ذكره الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، موضحًا أن المكسرات تحتوي على الأحماض الدهنية الصحية، والبروتينات والألياف الغذائية، التي تساعد على مرونة الجلد، وتجديد البشرة، ومحاربة علامات تقدمها.

هذا النوع من المكسرات هو الحل لبشرة أكثر شبابًا

وكان موقع «Eat this,Not that» الطبي المتخصص، ذكر نوع من المكسرات يساعد على الحصول لبشرة أكثر شبابًا، إذ اثنى على مكسرات اللوز، التي تعد مصدرا جيدا لفيتامين E، الذي يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بل يحافظ على رطوبة البشرة، ويساعد على إصلاح أنسجتها، للحصول على بشرة صحية أكثر نضارة وشبابية، تبدو أصغر سنا.

فوائد زيت اللوز للبشرة

ويعد زيت اللوز، أبرز الزيوت العلاجية للبشرة، والمُستخدم في العديد من المستحضرات التجميلية، إذ ذكر موقع webmd، فوائده الصحية والتجميلية على البشرة، والتي جاءت على النحو التالي:

يعيد مرونة الجلد.

يحد من التجاعيد والندبات.

يجدد خلايا البشرة.

يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل كمركب رئيس.

يخفف من جفاف الجلد.

هل تريد بشرة أكثر شبابًا؟ المكسرات الحل

وهناك بعض أنواع المكسرات التي تعيد لبشرتك شبابها، وتأتي بعد اللوز، على النحو التالي:

- الجوز

يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، إذ تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وتقويتها، كما أنه أحد أهم مصادر البوليفينول وهي مادة تحتوي على مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

- الفستق

الفستق غني بنسبة عالية جدًا من المواد المضادة للأكسدة والالتهابات والتي تعمل على الحد من حب الشباب وحماية البشرة من التلف.

- الكاجو

الكاجو الخام غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والألياف، وهو مفيد تمامًا للبشرة.