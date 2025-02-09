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الحزام الناري يهاجم مليون شخص سنويا.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية 

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  • الحزام الناري يهاجم مليون شخص سنويا.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية  2/4
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  • الحزام الناري يهاجم مليون شخص سنويا.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية  4/4

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحزام الناري

يشعر البعض بحكة أو ألم مفاجئ بالجسم، مع ظهور طفح جلدي مؤلم بعد فترة قصيرة، كأحد أعراض الحزام الناري، المعروف أيضًا بالهربس النطاقي، وهو مرض جلدي ناتج عن إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي «VZV»، الذي يبقى كامنًا في الجسم بعد الإصابة بجدري الماء ويعود للظهور في ظروف معينة.

وحذر خبراء الصحة فيما سبق من تزايد حالات الإصابة بمرض الحزام الناري، نتيجة لعوامل متعددة مثل التوتر، وضعف المناعة، والتقدم في العمر، ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُصاب نحو مليون شخص سنويًا في الولايات المتحدة بالحزام الناري، فيما تشير الإحصاءات العالمية إلى أن 1 من كل 3 أشخاص معرض للإصابة به خلال حياته.

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التطعيم ضروري للوقاية من الحزام الناري 

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة والسكان سابقاً في إطار الجهود الوقائية أن التطعيم ضد الحزام الناري متاح للبالغين بدءًا من سن 50 عامًا، وللفئات الأكثر عرضة للخطر بداية من سن 18 عامًا، خاصة مرضى ضعف المناعة.

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العلاج والإرشادات الطبية

أوضحت وزارة الصحة أن العلاج يشمل الآتي:

مضادات الفيروسات، والتي يفضل تناولها خلال أول 3 أيام من ظهور الطفح الجلدي.

مسكنات الألم مثل الباراسيتامول ومضادات الالتهاب.

أدوية مضادة للاكتئاب والتشنجات لتخفيف الألم العصبي المزمن.

العوامل المخدرة الموضعية لتقليل الإحساس بالألم.

كما نصحت الوزارة باتباع الإجراءات التالية لتخفيف الأعراض ومنع تفاقم المرض، والتي جاءت على هذا النحو:

الحفاظ على نظافة وجفاف الطفح الجلدي.

تجنب خدش الجلد لمنع العدوى البكتيرية.

ارتداء ملابس فضفاضة لتقليل الاحتكاك.

وضع كمادات باردة لتخفيف الألم.

تغطية الطفح الجلدي بضمادة غير لاصقة عند الحاجة.

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طرق الوقاية من الحزام الناري

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

ممارسة بانتظام.

تجنب التوتر والإجهاد، باعتبارهما من أبرز محفزات إعادة تنشيط الفيروس.

الحصول على التطعيم، خاصة لمن تجاوزوا 50 عامًا أو يعانون من أمراض مزمنة.

مدة الإصابة وتأثيرها الصحي

الجدير بالذكر إن الطفح الجلدي الناتج عن الحزام الناري، يستمر عادة من 10 أيام إلى 4 أسابيع، لكنه قد يترك آثارًا مؤلمة تستمر لعدة أشهر بعد اختفائه، ما يستدعي التوعية المستمرة بطرق الوقاية والعلاج المبكر للحد من انتشاره وتقليل مخاطره الصحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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