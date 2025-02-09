الامارات | عود طعام خشبي في عينه ولم يعرف إلا بعد ثلاثة أسابيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفاد مستشفى فيتنامي مؤخرًا بحصول حالة نادرة للغاية لرجل يبلغ من العمر 24 عامًا كان لديه عيدان طعام خشبية عالقة في محجر عينه لمدة ثلاثة أسابيع دون أن يلاحظ ذلك.

وتم إدخال الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه إلى جامعة كان ثو للطب والصيدلة في مقاطعة كان ثو في فيتنام عندما جاء بأعراض الألم والتورم في عينه اليسرى. وأخبر المريض البالغ من العمر 24 عامًا الأطباء أنه كان يعاني من الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا ولكنها ساءت في الأيام الأخيرة. وأنه كان قد طلب المساعدة الطبية سابقًا في منشأة أخرى في مسقط رأسه، ولكن بعد تقييم بصره والتحقق من وجود أجسام غريبة، وصفوا له دواءً أثبت عدم فعاليته. مما قاد هذا الرجل إلى مستشفى جامعة كان ثو، حيث أكد الأطباء مرة أخرى أن بصره 10/10، دون وجود علامات على إصابة مقلة العين.

ومع ذلك، بدت العين اليسرى منتفخة وكان هناك إفرازات صديدية صغيرة من زاوية عينه اليسرى. وأظهرت الأشعة المقطعية اللاحقة وجود جسم غريب يبلغ طوله 9 سم عالقًا في تجويف عينه. وكشف الفحص السريع أن الجسم الغامض كان يبدو وكأنه عود خشبي لتناول الطعام اخترق الأنسجة الرخوة خارج محجر العين الأيسر، عبر الجدار العلوي للجيب الفكي، ودمر الجدار الجانبي للأنف. وعندما سُئل عما إذا كان لديه أية فكرة عن كيفية انغماس عود الطعام في مقلة عينه اليسرى، لم يستطع المريض المصدوم تذكر سوى "اصطدام" مع صديق في ليلة احتفالات، في الوقت الذي بدأ فيه الألم والتورم. ومع ذلك، لم يتذكر صراحةً أن عودًا خشبيًا اخترق جيوبه الأنفية أو الألم المرتبط بمثل هذا الحادث الوحشي. وتمكن الأطباء من إزالة عود الطعام الخشبي بأمان من تجويف عين الشاب البالغ من العمر 24 عامًا من خلال إجراء عملية بسيطة.

واعتبر الأطباء المريض محظوظًا للغاية بأن عود الطعام الخشبي لم يصب مباشرة عينه.

وقبل بضع سنوات، نشر خبر عن امرأة تايوانية كانت لديها عيدان طعام بلاستيكية مغروسة في جمجمتها لمدة أسبوع قبل أن تلاحظ أن هناك خطأ ما، وقبل عامين، جرت حادثة مشابهة مع رجل فيتنامي آخر كان لديه عود طعام عالق في جمجمته لمدة خمسة أشهر دون أن يعرف.