الامارات | إصابة ساق موظف بلدية نتيجة انفجار المرحاض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصيب رجل يبلغ من العمر 65 عامًا بجروح في ساقه بعدما انفجر به مرحاض في مبنى عام مما أحرج بلدية بيتسبرغ الأمريكية.

ووقع الحادث الغريب صباح يوم الاثنين الماضي وأصاب أحد موظفي المدينة بجروح في ساقه.

ويظهر مقطع فيديو للمرحاض الخزان محطمًا مع وجود حواف خشنة حادة من البورسلين.

وقال متحدث باسم مكتب العمدة إد جيني لموقع 11 Investigates أن الموظف أصيب عندما فشل تركيب سباكة في المرحاض، مشيرا أنه "يتعافى حاليًا من إصابات طفيفة لا تهدد حياته ومن المتوقع خروجه من المستشفى اليوم"،

ومنذ أشهر، وردت تقارير عن الظروف السيئة في مبنى المدينة والمقاطعة ومبنى محاكم البلدية وغيرها من المرافق المملوكة للمدينة، والتي أظهرت طلاء متقشرا ومراحيض مكسورة ونوافير بها عفن ومصاعد لا تعمل. أما في أكاديمية تدريب الشرطة والإطفاء، فظل المدربون والمجندون بدون تدفئة لشهور بعد تعطل المرجل.