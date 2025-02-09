متى يؤدي فيلر الشفاه إلى فقدان البصر؟.. أطباء يحذرون

القاهرة - سمر حسين - صحة

حقن الفيلر إجراء تجميلي غير جراحي تلجأ إليه الكثير من النساء لتحديد الشفاه، وإبراز جمالهن ما يجعلهن أكثر جاذبية، إذ يُصنع الفيلر من حمض الهيالورونيك، وهو من أنواع السكر الموجودة بشكل طبيعي في الجلد البشري.

ومؤخرًا انتشر بين المراهقات الاعتماد بشكل أساسي على استخدام حقن الفيلر التجميلية، بسبب الموضة، دون المعرفة الكاملة بمخاطرها الصحية على المدى القريب والبعيد.

الآثار الجانبية لاستخدام فيلر الشفاه

وذكرت الدكتورة علا حسام، طبيب الجلدية والتجميل، لـ«الوطن» الآثار الجانبية لاستخدام فيلر الشفايف، والتي جاءت على النحو التالي:

- التورم

- الكدمات

- تغير لون الشفاه

- تليف

كيفية تجنب أضرار الفيلر

وأشارت الطبيبة، إلى أن الوسيلة الوحيدة لتجنب أضرار الفيلر، على النحو التالي:

الحقن مع دكتور موثوق:

وأوضحت الطبيبة، أنه عند الحقن غير الدقيق، أو حقن بفيلر الجسم في الوجه يؤدي ذلك إلى حدوث جلطات بسبب الانسداد في الأوعية الدموية، أو إصابة الأعصاب القريبة من موضع الحقن، ما يؤدي إلى شلل في الأعصاب يصل إلى فقدان البصر في النهاية.

تجنب الأماكن مجهولة الهوية

- على السيدات تجنب الأماكن مجهولة الهوية، فالبعض منها يستخدم حقن منتهية الصلاحية.

- استخدام النوع الصحيح.

- عدم التدخين.

فئات ممنوعة من استخدام الفيلر

وفي السياق ذاته ذكرت الدكتورة نهى فرحات، فئات ممنوعة من استخدام الفيلر، وهم:

- من يعاني من حساسية الفيلر.

- المرضى الذين يتناولون أدوية السيولة.

- من يعاني من وجود خياطة أو تليف.

تعليمات يجب فعلها بعد حقن فيلر الشفايف؟

عدم لمس الشفايف.

عدم استخدام أو شرب مياه ساخنة.

عدم القيام بالمساج.

كثرة الترتيب وشرب المياه.

ما هي الأعراض التي تستجوب مراجعة طبيب؟

زرقان الشفاه.

ألم يتخطى 3 أيام.

تورم شديد.

تنميل الشفايف.

الجدير بالذكر أن النتيجة النهائية والطبيعية للفيلر تظهر خلال الفترة من أسبوع إلى 15 يومًا.