الامارات | ديمي مور.. أفضل ممثلة في احتفال جوائز النقاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة خلال توزيع جوائز اختيار النقاد (كريتيكس تشويس)، أمس، في لوس أنجلوس، ما يعزّز كونها الأوفر حظاً للفوز بأوسكار أفضل ممثلة، في وقت تتراجع فيه حظوظ الإسبانية كارلا صوفيا غاسكون، بسبب جدل أثارته تصريحات سابقة لها.

وفازت مور بالجائزة عن دورها في فيلم «ذي سابستنس» The Substance، الذي نال أيضاً جائزة أفضل سيناريو أصلي في «كريتيكس تشويس»، وهي جوائز يمنحها نقّاد السينما.

وتؤدي ديمي مور (62 عاماً) في الفيلم الذي تولت إخراجه الفرنسية كورالي فارجا، دور نجمة هوليوودية سابقة تُدمن عقاراً لتجديد الشباب.

وكانت مور قد نالت جائزة «غولدن غلوب» عن هذا الدور في يناير، وتُعدّ الأوفر حظاً لنيل أوسكار أفضل ممثلة خلال احتفال توزيع هذه المكافآت السينمائية المرتقب في مارس.

وقالت مور: « لقد كان سباقاً مجنوناً»، وشكرت نقاد السينما لمكافأتها على أدائها.