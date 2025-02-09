الامارات | أزياء «نيويورك» رهان على الشباب وقيم الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعروض شهدت منافسات قوية بين عدد من كبار مصممي الأزياء، تواصلت فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، وتركت البساطة والألوان القوية والصارخة أثرها على الملابس، واستوحت بعض العلامات التجارية أفكارها من عالم السيارات، بينما بدا التركيز في أخرى على أذواق الشابات الصغيرات، بينما برز عرض ماركة جين وايد، في الأزياء المستدامة، خصوصاً ماركة كولينا سترادا، التي تميزت بحرفية عالية في دمج الأقمشة معادة التدوير بصورة كانت نتيجتها سلسلة من الإطلالات التي ستحبها المرأة العصرية، وإن اتسم بعضها بالجرأة من حيث الفكرة أو التنسيق.