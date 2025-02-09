الامارات | كمان نادر يُباع في مزاد بـ 11 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع كمان نادر من طراز ستراديفاريوس، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال «عصره الذهبي»، بـ11.3 مليون دولار خلال مزاد علني أقيم أمس في نيويورك، وهو ثالث أعلى سعر تُباع به آلة موسيقية، وفق ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وقالت رئيسة دار «سوذبيز» في القارة الأميركية، ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، إن «هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحِرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية»، مضيفة: «لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين».

وبيع الكمان المعروف بصوته الاستثنائي والمسمى «يواكيم ما ستراديفاريوس» تيمناً بمالكيه السابقين، بسعر يشكّل ثالث أعلى مبلغ تُباع به آلة موسيقية في مزاد.

ويحمل السعرَ القياسي كمان آخر هو «ليدي بلانت»، بيع عام 2011 بـ15.9 مليون دولار.

وقالت دار «سوذبيز» للمزادات إن «ما يجعل يواكيم-ما ستراديفاريوس مدهشاً، هو صوته الاستثنائي والغني والعميق».

وكانت الآلة مملوكة لعازف الكمان سي-هون ما، قبل أن يمنحها لمعهد نيو إنغلاند الموسيقي (NEC) في بوسطن، حيث تلقى دراسته، شرط أن يبيعها يوماً ما لتمويل منح دراسية.

وكان الكمان في السابق مملوكاً لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيراً في القرن الـ19، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.