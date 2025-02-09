الامارات | «الشارقة للكتاب» تستضيف «برنامج متخصصي النشر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيم «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، في الجامعة الأميركية بالإمارة في الفترة من 14 إلى 17 أبريل المقبل، بالتعاون مع جامعة نيويورك والجامعة الأميركية في الشارقة، وبرعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وهو برنامج يستهدف المديرين التنفيذيين في قطاع النشر، ويعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات «معرض نيودلهي الدولي للكتاب» 2025، الذي أقيم الأسبوع الماضي في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي الجديد «بهارات ماندابام، براجاتي ميدان» في العاصمة الهندية نيودلهي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير خطط نشر عالمية متكاملة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التسويق والعقود وتحليل البيانات والتصميم، إضافة إلى تعلم استراتيجيات متقدمة في تطوير المحتوى والتسويق والمبيعات.

ويعكس البرنامج التزام هيئة الشارقة للكتاب بتطوير صناعة النشر العالمية، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وتأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي للكتاب 2025، في إطار التزامها برؤية الشارقة ودورها الرائد في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، وترسيخ حضور الأدب الإماراتي والعربي على الساحة العالمية، حيث استعرضت في جناحها مجموعة من الإصدارات لنخبة من الكتاب الإماراتيين.

وحول مشاركة الهيئة في المعرض، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة، ومدّ جسور الحوار الثقافي مع مختلف الشعوب.

فمن خلال لقاءاتنا مع الناشرين والكتّاب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب في الهند، نعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة والتوزيع، بما يتيح للأدب العربي حضوراً أوسع في المشهد العالمي، ويفتح فرصاً جديدة للناشرين الإماراتيين للوصول إلى أسواق واعدة».

وأضاف: «بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تواصل الهيئة دورها في تعزيز التواصل الثقافي وتطوير قطاع النشر، مستندة إلى خبراتها الطويلة في بناء الشراكات الفاعلة مع الناشرين حول العالم، إذ يمثّل معرض نيودلهي للكتاب محطة أساسية في جهودنا لتوثيق الروابط مع قطاع النشر الهندي، حيث نحرص على استكشاف سبل دعم الناشرين الهنود للوصول إلى القراء العرب».

وحول استضافة الشارقة برنامج «الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، أكد منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة تضع نصب أعينها أهمية تزويد الناشرين بالمهارات المهنية والعملية اللازمة، باعتبار ذلك قاعدة أساسية للارتقاء بقطاع النشر.

وأوضح أن النشر في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مهارات جديدة تختلف عن تلك التي كان يعتمد عليها القطاع سابقاً، ما يجعل برامج التنمية المهنية ضرورة حتمية للتطوير المستمر.

منتدى CEO Speak

في إطار جهودها لترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف الأسواق العالمية، شاركت هيئة الشارقة للكتاب، خلال حضورها فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب، في الدورة الـ12 من منتدى CEO Speak Over Chairman’s Breakfast المنصة العالمية التي تجمع الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات النشر، في فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي تُطرح فيه القضايا الرئيسة المتعلقة بصناعة الكتاب، وتُناقَش الحلول والفرص لتطوير هذا القطاع.