طبيبة تحذر من غسل البيض قبل السلق.. بكتيريا وأمراض تهدد الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يثير غسل البيض قبل سلقه الكثير من التساؤلات بين ربات البيوت والمهتمين بالصحة، إذ يعتقد البعض أنه يجب غسله لتجنب أي تلوث، ولكن أكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه «لا حاجة لغسل البيض قبل سلقه إذا كان نظيفًا ولا يحتوي على شوائب أو أتربة».

وفي تصريحاتها لـ«الوطن»، أوضحت الدكتورة مروة أنه خلال عملية السلق في المياه الساخنة، يتم تطهير البيض بشكل كافٍ، ولا يحتاج لغسله ما دام لا يحتوي على أي ملوثات مرئية، مضيفة أن «الخطر الحقيقي من السالمونيلا يحدث عندما يتم تناول البيض النيء أو الذي لم يُطهَ جيدًا»، مشيرة إلى أن غسل البيض لا يسبب التلوث، بل يجب الانتباه إلى طهيه بشكل جيد.

وأكدت أستاذ تكنولوجيا الأغذية أن غسل البيض يكون ضروريًا فقط في حال وجود شوائب واضحة عليه، حيث إن السلق الجيد يساعد في القضاء على أي بكتيريا موجودة، مشيرة إلى أنه من المهم أن نتجنب تناول البيض النيء أو أي أطعمة تحتوي على بيض غير مطبوخ جيدًا، مثل المايونيز أو الحلويات التي تستخدم البيض النيء.

كما حذرت من بعض الممارسات التي قد تعرض صحة الأفراد للخطر، مثل تخزين البيض في درجات حرارة غير مناسبة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نمو البكتيريا مثل السالمونيلا، ما يُشكِّل خطرًا على الصحة العامة.

نصائح للحفاظ على صحة وسلامة البيض

سلق البيض جيدًا، عن طريق التأكد من أن البيض يُطهى بشكل كامل لتجنب أي مخاطر صحية.

تخزين البيض بشكل صحيح بحفظ البيض في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

غسل البيض فقط عند الحاجة، فإذ كان البيض نظيفًا، فلا حاجة لغسله قبل السلق.

وشددت الدكتورة مروة شعير على أهمية التأكد من أن البيض يُطهى جيدًا في جميع الأطعمة، وتجنب تناوله في صورة نيئة أو غير مطهية بطريقة صحيحة للحفاظ على صحة الأسرة.