تسريحات شعر لأخت العروس من إنستغرام لصيف 2025.. إطلالة عصرية آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 02:50 مساءً - مع اقتراب صيف 2025، تبحث أخت العروس عن تسريحة شعر مميزة تعكس أناقتها وتليق بدورها البارز في حفل الزفاف، فهل أنت تتحضرين أيضاً لزفاف شقيقتك وترغبين في إطلالة ساحرة لا تُنسى؟ لا تقلقي إذاً، فبين تسريحات الشعر المرفوعة التي تعزز الفخامة، والتموجات الطبيعية التي تمنح لمسة من العفوية، تزخر صفحات إنستغرام بأجمل تسريحات الشعر التي تناسب مختلف الأذواق، لتختاري منها ما يناسب ذوقك وشخصيتك. فسواء كنتِ تميلين إلى الأسلوب الرومانسي الناعم أو تفضلين إطلالة جريئة مستوحاة من مصففي الشعر، إليكِ مجموعة تسريحات شعر لأخت العروس من إنستغرام لصيف 2025، والتي تضمن لك إطلالة عصرية آسرة.

الكعكة الفوضوية بلمسة أنيقة

https://www.instagram.com/p/DCpUIWXOJ4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCpUIWXOJ4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCpUIWXOJ4b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعدّ تسريحة الكعكة الفوضوية من أكثر التسريحات رواجاً بين النساء والفتيات في المواسم كافة، لا سيما خلال فصل الصيف كونها مريحةً وأنيقةً، وفي الوقت نفسه تمنحك إطلالةً حيويةً ونابضةً بالحياة، حيث تجمع بين العفوية والفخامة في آنٍ واحد. وإذا كنت ترغبين في إضافة لمسة مميزة إلى تسريحة شعرك، يمكنك تزيينها بأكسسوارات ناعمة مثل الدبابيس المرصعة بالكريستال أو أشرطة الساتان لإضفاء لمسة أنثوية راقية. تناسب هذه التسريحة مختلف أطوال الشعر، كما يمكنك الاستعانة بخصلات الشعر المستعارة إن رغبت.

قد يفيدك كثيراً أن تطلعي إلى تسريحات شعر لأخت العروس ونصائح لاختيار التسريحة المناسبة

تسريحة ذيل الحصان العالي بالتموجات الطبيعية

https://www.instagram.com/p/C9NfoPON2F1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9NfoPON2F1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9NfoPON2F1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تسريحة ذيل الحصان المرتفع تحتلّ مكانة بارزة جداً في إطلالات أخت العروس، وهي ستبقى كذلك في صيف 2025، ونظراً إلى واحدة من تسريحات الشعر الأيقونية الجذابة التي تجمع الرقي والأناقة، ترغب كثيرات من النساء والفتيات في اعتمادها، لا سيما في المناسبات، فكيف الحال إذا كنت شقيقة العروس وترغبين في مظهر أنثوي جذاب. تمنحكِ هذه التسريحة مظهراً عصرياً مشدوداً يعكس الثقة والأناقة. كما أن التموجات الطبيعية لذيل الحصان والغرة النصفية المالسة المسحوبة بشكل فضفاض إلى الخلف، تجعل إطلالتك أكثر حيويةً.

تسريحة التموجات الشاطئية مع الغرة المشدودة

https://www.instagram.com/p/C9280LfCMll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9280LfCMll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9280LfCMll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إذا كنتِ ترغبين في تسريحة شعر أنيقة وغير متكلفة، فتسريحة التموجات الشاطئية، أو ما يُعرف الـBeach Waves هي الخيار المثالي لك في يوم زفاف شقيقتك. هذه التسريحة تُضفي لمسة رومانسية رائعة على إطلالتك، كما أنها تجعل شعرك يبدو أكثر حجماً وكثافةً، كما أنها تُناسب مختلف أنواع الشعر، بخاصة مع لمسات الهايلايت التي تُعزز إشراقة الوجه. ولتزيدي تسريحة شعرك جمالاً وفخامةً وتبرزين جمال وجهك ومكياجك، لا تترددي في اعتمادها مع الغرة النصفية المسحوبة إلى الخلف والمزينة بأكسسوار شعر ناعم.

تسريحة الشينيون المنخفضة مع الغرة الجانبية

https://www.instagram.com/p/Cyky3m4AmgW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cyky3m4AmgW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cyky3m4AmgW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعد تسريحة الشينيون المنخفضة خياراً مثالياً للمناسبات الفاخرة، وخصوصاً لزفاف شقيقتك، بخاصة إذا كنتِ ترغبين في إطلالة كلاسيكية بلمسة عصرية. يمكنك اعتماد الغرة الجانبية الناعمة أو بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه لإضافة طابع رومانسي ساحر إلى التسريحة. هذه التسريحة الأيقونية التي تعكس الأناقة الفرنسية الخالدة، وهي تناسب بشكل خاص صاحبات الذوق الكلاسيكي الراقي، وتُعتبر من تسريحات الشعر الأيقونية الأكثر اعتماداً في المناسبات الكبرى، لا سيما في حفلات الزفاف.

ما رأيك أيضاً في اعتماد تسريحات شعر للمناسبات مرفوعة تُبرز جمال وجهك من مدونات الموضة

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع تموجات ناعمة

https://www.instagram.com/p/DFk9zGwMn04/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFk9zGwMn04/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFk9zGwMn04/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعتبر تسريحة الشعر نصف المرفوعة واحدةً من أكثر تسريحات الشعر التي راجت خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً في المناسبات. وهي تُعد خياراً مثالياً إذا كنت تبحثين عن توازن بين الأناقة والراحة. تعتمد هذه التسريحة على تموجات ناعمة تمنح الشعر كثافة وحيوية، مع رفع الجزء العلوي من الشعر بأسلوب بسيط أو مع لمسة ملتوية أنيقة. يمكن تعزيز جمالها بأكسسوار مرصّع أو دبوس شعر فاخر يُضفي لمسةً ملكيةً مثاليةً لأجواء الزفاف.



3نصائح للحصول على تسريحة مثالية تدوم طوال الحفل