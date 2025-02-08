عادة يومية خطيرة.. ماذا يحدث عند تناول الشاي بعد الطعام مباشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الشاي بعد وجبة الغداء مباشرة تعد العادة الأكثر شيوعا عند المصريين، إذ ذكرت دراسة نشرت في HealthxChange السنغافوري الطبي، أن المصريين تحديداً، أحد أكثر الشعوب تناولًا للشاي بعد وجبة الطعام مباشرة.

وأوضحت الدراسة أن أوراق الشاي حمضية وقد تؤثر على عملية الهضم، فعند تناول وجبة غنية بالبروتين، ثم تناول كوب من الشاي، يؤدي الحمض الموجود في الشاي إلى تصلب البروتين، ما يصعب هضمه.

يتسائل العديد عن صحة تناول الشاي بعد وجبة الإفطار أو الغداء مباشرة، وكيف يمكن أن يؤثر على الجسم بالسلب أو الإيجاب.

ماذا يحدث عند تناول الشاي بعد الطعام مباشرة؟

ومن جهته، علق الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، لـ«الوطن» أن تناول الشاي مباشرة بعد وجبة الأكل يكسر ما تحتويه من حديد، إذ يحد تناول الشاي من امتصاص الحديد من الطعام خاصةً من المصادر النباتية، ولكنه لا يحرق الحديد في الجسم أو يؤثر في نسب الحديد في الدم الذي تم امتصاصه سابقًا.

الطريقة الصحيحة لتناول الشاي و الإستفادة منه؟

وأوضح الطبيب أنه من الأفضل تناول الشاي بعد تناول الوجبة بساعتين من أجل الحصول على فوائده للجسم ما ينشط الدورة الدموية.

تعزيز صحة القلب

تقليل ضغط الدم

تقليل نسبة السكر

تعزيز المناعة

تجنب انسداد الشرايين، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

تحسين وظائف المخ.