الفرق بين الكيراتين والبروتين للشعر.. أيهما الأفضل لصحة خصلاتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 10:27 صباحاً - هل تحلمين بشعر صحي وناعم كالحرير، بعيداً عن أدوات التصفيف الحرارية التي قد تؤدي إلى جفاف شعرك؟ إذاً، عليكِ معرفة الفرق بين الكيراتين والبروتين للشعر! فهذان العلاجان هما الأكثر شهرة للحصول على شعر ناعم وصحي. لكن، أيهما الأنسب لاحتياجات شعرك؟ في الآتي، "الخليج 365" تساعدك على فهم الاختلافات بين الكيراتين والبروتين للشعر، مع نصائح لاختيار العلاج المثالي لشعرك، لتحققي نتائج مرضية وطويلة الأمد.

ما هو علاج الشعر بالكيراتين؟

تنعيم الشعر بالكيراتين - الصورة من Freepik

الكيراتين، هو علاج ترميمي للشعر، يستخدم مزيجاً من الكيراتين والبروتينات الأخرى لتغليف الشعر وحمايته من التلف. يتم تطبيقه على الشعر باستخدام الحرارة، مما يساعد في تثبيته وتوفير نعومة تدوم لفترة طويلة، تصل إلى 6 أشهر. يدوم تأثيره لعدة أشهر، حسب نوع الشعر وروتين العناية بعد العلاج. يعد هذا العلاج مثالياً لصاحبات الشعر المجعد أو المتطاير ويرغبن في الحصول على شعر أكثر نعومة ولمعاناً.

مميزات علاج الكيراتين للشعر

تنعيم الشعر المجعد، ويمنحه مظهراً أكثر استقامة.

تعزيز لمعان الشعر ويجعله يبدو صحياً وحيوياً.

التقليل من تطاير الشعر، بخاصة في الأجواء الرطبة.

جعل الشعر أكثر قابلية للتحكم، مما يقلل من الوقت المستغرق في التصفيف اليومي.

خطوات تطبيق الكيراتين على الشعر

غسل الشعر بشامبو مخصص للتنظيف العميق لإزالة الزيوت والأوساخ. توزيع المنتج بالتساوي على خصلات الشعر. يُترك المنتج لفترة قصيرة، ثم يُجفف الشعر باستخدام، مكواة الشعر بدرجات حرارة عالية، لتثبيت الكيراتين على ألياف الشعر. غسل الشعر بعد يوم أو يومين من العلاج.

نصائح للعناية بالشعر بعد علاجه بالكيراتين

غسل الشعر بشامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على تأثير الكيراتين.

تفادي غسل الشعر المتكرر، لتجنب إزالة المنتج بسرعة.

الابتعاد عن البحر وحمامات السباحة التي تحتوي على الكلور أو الملح.

ما هو علاج الشعر بالبروتين؟

امرأة شعرها ناعم - الصورة من Freepik

يعتبر علاج البروتين للشعر، من العلاجات الفعالة لاستعادة صحة الشعر وتقويته، لا سيما للشعر المتضرر أو التالف جراء التصفيف المتكرر، والتعرض للعوامل البيئية القاسية. يعمل هذا العلاج على تغذية الشعر من الداخل، مما يساعد على تقليل التكسر وتحسين مظهره وملمسه، حيث يعتمد على استخدام منتجات تحتوي على بروتينات معززة مثل الكيراتين، الكولاجين، والأحماض الأمينية التي تخترق جذع الشعر لتقويته وإصلاح التلف. يعدّ علاج البروتين هو الخيار الأمثل للشعر التالف، الضعيف، أو المتقصف الذي يحتاج إلى ترميم عميق. يدوم تأثير البروتين من 4 إلى 6 أسابيع فقط، ويتطلب إعادة العلاج بانتظام.

مميزات علاج البروتين للشعر

تحسين البنية الداخلية للشعر ويجعله أقل عرضة للتكسر.

ملء الفجوات في الشعر المتقصف، مما يجعله أكثر نعومة وصحة.

زيادة مرونة الشعر، والتقليل من تشابك خصلاته.

تحسين مظهر وحيوية الشعر، ومنحه لمعاناً طبيعياً.

علاج مشكلة تطاير وهيشان الشعر.

خطوات تطبيق علاج البروتين على الشعر

غسل الشعر باستخدام شامبو مخصص، لتنظيف فروة الرأس وإزالة الزيوت والأوساخ. تطبيق البروتين بالتساوي على خصلات الشعر، مع التأكد من تغطية الأطراف المتقصفة. يُترك على الشعر لمدة محددة وفقاً للتعليمات، ثم يُجفف باستخدام مكواة الشعر، لتثبيت البروتين داخل ألياف الشعر. غسل الشعر بعد العلاج وترطيبه بمنتجات خالية من الكبريتات.

نصائح للعناية بالشعر بعد علاج البروتين

استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على تأثير البروتين.

تجنب الحرارة العالية لتجنب إضعاف الشعر.

ترطيب الشعر بانتظام باستخدام بلسم أو ماسك مغذٍ.

الحفاظ على جدول علاجي منتظم لإطالة تأثير البروتين.

ما رأيك في التعرف إلى طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل

كيفية اختيار العلاج المناسب لشعرك: الكيراتين أم البروتين؟

الكيراتين: إذا كنتِ تبحثين عن شعر ناعم وأملس مع لمعان طويل الأمد، فإن الكيراتين هو خيارك المثالي. لكنه قد يسبب جفاف الشعر إذا لم تتم العناية به بشكل جيد بعد العلاج.

البروتين: إذا كان شعرك متضرراً أو يحتاج إلى ترميم، فإن علاج البروتين هو الأفضل. يعمل على إصلاح الشعر المتقصف وتحسين قوته، ولكنه يحتاج إلى تكرار الجلسات بشكل منتظم.

هل علاج الكيراتين والبروتين للشعر آمن للشعر المصبوغ؟

علاج الشعر المصبوغ بالكيراتين، يعتبر آمناً في الغالب. ومع ذلك، قد يحتوي بعض أنواع الكيراتين على مواد كيميائية مثل الفورمالديهايد أو مركبات مشابهة، والتي يمكن أن تؤثر على لون الشعر المصبوغ. لذا، ينصح في اختيار نوع كيراتين خالٍ من الفورمالديهايد، لضمان عدم تأثير المواد الكيميائية على لون الشعر. والانتظار لمدة أسبوعين على الأقل بعد صبغ الشعر قبل تطبيق علاج الكيراتين، وذلك لتجنب تفاعل المواد الكيميائية، و استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات، للحفاظ على لون الشعر المصبوغ بعد العلاج بالكيراتين.

علاج الشعر المصبوغ بالبروتين، يعدّ أيضاً آمناً، بل ويمكن أن يكون الخيار المثالي للشعر التالف أو الضعيف بسبب الصبغات المتكررة. وهذا يساعد على تقليل التكسر والتلف الذي قد يحدث نتيجة لتعرض الشعر للصبغات. ومع ذلك، ينصح في استخدام منتجات بروتين خالية من الكبريتات، لتجنب تلاشي اللون بسرعة، والتأكد من أن المنتج يحتوي على مكونات طبيعية وآمنة لتقوية الشعر دون التأثير على لونه.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.