مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز اختيار النقاد 2025.. نعومة وبساطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 10:27 صباحاً - استضافت قاعة باركر في سانتا مونيكا، حفل افتتاح الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025، أحد أهم الفعاليات السنوية التي تحتفي بأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية وفق تقييمات النقاد، وكالعادة كانت السجادة الحمراء ساحة للإبداع والجمال، حيث تألقت نجمات هوليوود بإطلالات جمالية خلابة، تعكس أحدث اتجاهات المكياج وتسريحات الشعر، مما أضفى تنوعاً ساحراً على الحفل، من الإطلالات الكلاسيكية الراقية إلى اللمسات الجريئة والعصرية، خطفت النجمات الأنظار بأساليب جمالية تجمع بين الفخامة والابتكار، فقد برزت الألوان الدافئة والمضيئة في المكياج، بينما تنوعت تسريحات الشعر بين الويفي الانسيابي والكعكات الأنيقة؛ مما جعل الحدث منصةً لأحدث اتجاهات الجمال لعام 2025.

في الآتي، جمعت لك "الخليج 365" أجمل الإطلالات الجمالية للنجمات في حفل جوائز اختيار النقاد 2025 Critic's Choice Awards، فكيف بدت إطلالاتهن؟ شاركينا رأيك.

أريانا غراندي بمكياج نيود وتسريحة الكعكة العالية

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تألقت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande في حفل جوائز اختيار النقاد 2025 بدورته الثلاثين، بفستان قصير بتصميم لافت، ونسقت معه مكياجاً ناعماً نيود، تمّ تظليل الجفون العلوية بتدرجات النيود البني، مع الظلال الرمادية على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا، أما مكياج البشرة فبدا موحداً، مع القليل من البلاشر البرونزي عند عظمتي الوجنتين، وأحمر الشفاه النيود، أما تسريحة شعرها، فقد اعتمدت تسريحة الكعكة العالية، مما أبرز جمال ملامح وجهها الناعمة.

أنجلينا جولي بأحمر شفاه جريء وتسريحة مموجة

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خطفت النجمة المتألقة أنجلينا جولي Angelina Jolie الأنظار بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء في حفل جوائز اختيار النقاد 2025 بدورته الثلاثين، حيث أطلت بفستان طويل باللون الذهبي، ونسقت معه مكياج عيون ناعماً ارتكز على ظل العين النيود الطبيعي فوق الجفن العلوي مع خط أيلاينر رفيع على منبت الرموش العلوية لإبراز شكل العين بأسلوب كلاسيكي ناعم، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا، فيما جاءت البشرة مشرقة بتغطية خفيفة منحتها إشراقة طبيعية، أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون الأحمر البارز، في المقابل اختارت تسريحة شعر مموجة بتموجات عريضة، عززت من جمال خصلات شعرها الأشقر الطويل.

ديمي مور بمكياج سموكي ترابي وتسريحة الكعكة

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تألقت النجمة ديمي مور Demi Moore، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل جوائز اختيار النقاد 2025، حيث أطلّت بفستان طويل ذي تصميم بلا أكمام، واختارت معه مكياجاً سموكياً ترابياً، اعتمد على تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بتدرجات الظلال الترابية، إلى جانب تظليل خط الجفون المتحركة بتدرجات الظلال الأسود ممتداً حتى زاوية العين الخارجية، وتحديد العينين بخط من الكحل الأسود على طول خط منبت الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا، أما مكياج البشرة، فبدا موحداً، مع القليل من البلاشر الوردي الخافت، وأحمر الشفاه النيود، وأنهت إطلالتها الخلابة بتسريحة الكعكة، مع الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف.

نيكول كيدمان بمكياج الكحل الأسود وتسريحة الويفي العريض

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في إطلالة شبابية وأنيقة، أطلت النجمة نيكول كيدمان Nicole kidmen في حفل جوائز اختيار النقاد 2025، ببدلة رمادية مع قميص، واختارت مكياجاً ناعماً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الوردية الخافتة، وتطبيق خط عريض من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا، مما عزز من جمال عينيها الخضراوين، وبرزت عظمتَا وجنتيها بالبلاشر الوردي، بينما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي النيود، وأنهت إطلالتها بتسريحة ويفي بتموجات عريضة، مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة على جانبي وجهها.

كيت هدسون بأحمر شفاه جريء وتسريحة الكعكة المنخفضة

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من جهتها، لفتت النجمة كايت هدسون Kate Hudson، الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة، حيث تألقت بفستان أسود طويل، ونسقت معه مكياجاً خفيفاً، اعتمد على إبراز جمال العينين من خلال تطبيق خط ناعم من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة، وتكثيف الرموش بالماسكرا، بينما أتى مكياج البشرة موحداً مع ضربات خفيفة من البلاشر الوردي على عظمتي الوجنتين، أما أحمر الشفاه فاختارته جريئاً باللون الأحمر البارز، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر الكعكة المنخفضة مع الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف.

مارغريت كوالاي بمكياج عيون ترابي وتسريحة ذيل الحصان العالية

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من ناحيتها، تألقت النجمة مارغريت كوالي Margaret Qualley بإطلالة راقية ومميزة خلال حضورها حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025، حيث خطفت الأنظار بمزيج من الأناقة والبساطة العصرية في إطلالتها بفستان طويل رمادي اللون، ونسقت معه مكياجاً طبيعياً وناعماً، أبرز ملامحها الجذابة بأسلوب أنثوي راقٍ، جاء الأساس بلمسة مشرقة تعكس إشراقة بشرتها، مع حمرة خدود وردية خفيفة لإضفاء لمسة حيوية، أما مكياج العيون، فتميز بظلال ترابية ناعمة، مع خط أيلاينر رفيع ومسحوب عزز من شكل عينيها الساحرتين، إلى جانب طبقات خفيفة من الماسكرا لتكثيف رموشها، وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه وردي طبيعي يعكس نعومة مظهرها، واختارت تسريحة ذيل الحصان المشدود بأسلوب أنيق، مع ضفيرة ذهبية ملفوفة حول الرأس كأكسسوار فاخر أضفى لمسة ملكية راقية على مظهرها.

مونيكا باربارو بمكياج الكحل الأسود وتسريحة مالسة

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النجمة مونيكا باربارو Monica Barbaro تألقت في حفل جوائز اختيار النقاد 2025 بإطلالة جمالية تجمع بين البساطة والفخامة؛ إذ اختارت فستاناً أسود طويلاً ونسقت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على تطبيق الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية وتكثيف الرموش بالماسكرا، إلى جانب ضربات خفيفة من البلاشر الوردي، وأحمر الشفاه المشمشي. وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة مالسة، مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها، فأتت تسريحتها متناغمة مع إطلالتها وبدت غاية في النعومة والأناقة.

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جوي كينغ بمكياج وردي وتسريحة مالسة مع الغرة المضفرة

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أما النجمة جوي كينغ Joey king، فقد تألقت في حفل جوائز اختيار النقاد 2025، بإطلالة لافتة، حيث اختارت مكياجاً مشرقاً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال البنفسجية، إلى جانب رسم خط ناعم من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة، وخط أسود داخل العينين، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي النيود، مما أبرز جمال مكياج عينيها، أما تسريحة شعرها، فاختارتها ملساء مع تضفير الغرة الأمامية على شكل تاج، فأتت تسريحتها متناغمة جداً مع إطلالتها.