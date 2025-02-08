فوائد عصير البرتقال.. مكاسب صحية مذهلة لجسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على نصف كمية الألياف الموصى بها يوميا، فضلا عن الفيتامينات والمعادن والحديد، خاصة فيتامين سي المعزز للمناعة، وفيتامين ج، الذي يحد من فقر الدم، فتناول العصير يمنح الجسم العديد من المميزات الصحية.

فوائد عصير البرتقال

يقول الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إن عصير البرتقال من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات الصحية المفيدة، بالإضافة إلى سعراته الحرارية التي تجعله اختيارا مناسبا خلال الحميات الغذائية.

ويمنح تناول عصير البرتقال، الجسم العديد من الفوائد، خاصة أنها فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتقي من الأمراض الخطيرة، وتعزيز صحة القلب، وامتصاص الحديد من الأغذية الأخرى للوقاية من فقر الدم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي بسبب الألياف، بحسب العربي.

فوائد عصير البرتقال

ومن أبرز فوائد عصير البرتقال، وفقاً للموقع الطبي «webmd»:

مصدر هام لفيتامين سي: يعزز عصير البرتقال المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

مضاد للأكسدة: يحمي الخلايا من التلف ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يعزز صحة القلب: يخفض عصير البرتقال الكوليسترول الضار ويدعم وظائف القلب.

يحسن امتصاص الحديد: يعزز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، مما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.

يحافظ على صحة الجلد: يساهم عصير البرتقال في إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من التلف.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

يحافظ على رطوبة الجسم: يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

مصدر جيد للبوتاسيوم: يساعد على تنظيم ضغط الدم ويحسن وظائف الأعصاب والعضلات.

نصائح للحصول على فوائد عصير البرتقال

يفضل تناول عصير البرتقال الطازج، للحصول على أقصى استفادة من العناصر الغذائية، ويمكن تخفيفه بالماء لتخفيف نسبة السكر والسعرات الحرارية.