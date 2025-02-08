مخاطر تريند تسخين الكيك في الميكروويف.. أضرار تهدد أمانك

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تريند جديد يدعو إلى تسخين الكيكة الجاهزة في الميكروويف، وسط تفاعل كبير من المستخدمين الذين حرصوا على تجربته ومشاركة النتائج عبر مقاطع الفيديو، وفي حين انتابت البعض مخاوف، لم يفكر الآخر في المخاطر التي قد تنتج عن هذه التجربة، سواء صحيا أو حرائق داخل الميكروويف، خاصة عند استخدام ورق الألومنيوم لتغليف الكيكة أثناء التسخين.

تريند تسخين الكيكة الجاهزة بين الخوف والتجربة

أبدى عدد من رواد السوشيال ميديا، ردود فعل متباينة تجاه تريند تسخين الكيكة الجاهزة، إذ عبر البعض عن استغرابهم من انتشار مثل تلك الممارسات دون وعي بخطورتها، ورأى آخرون أن المشكلة تكمن في عدم توفر المعلومات الكافية حول استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة آمنة.

وأكد البعض أن الاعتماد على المعلومات المتداولة على الإنترنت دون التأكد من صحتها، قد يؤدي إلى كوارث، داعين إلى ضرورة توعية الأفراد بالمخاطر المحتملة لمثل هذه التجارب العشوائية.

تحذيرات علمية من مخاطر تسخين الكيك

نفى الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تسخين الكيك يمكن أن يصل إلى هذا الحد، كما يدعي البعض، محذرا من ترويج الشائعات، مؤكدًا أن تسخين الكيكة في الميكروويف، خاصة إذا كانت مغلفة بورق الألومنيوم، قد يؤدي إلى حدوث شرارات كهربائية داخل الجهاز، ما يزيد من احتمالية اندلاع حريق أو تعطل الميكروويف بشكل كامل، نافي

ويوضح «الحوفي» أن الأجهزة التي تعمل بتقنية الموجات الدقيقة، مثل الميكروويف، لا تتناسب مع المعادن، إذ تتسبب الموجات في انعكاس الحرارة داخل الجهاز عند ملامستها لورق الألومنيوم أو أي معدن آخر، ما يؤدي إلى اشتعال النيران في بعض الحالات أو إتلاف المكونات الداخلية للجهاز.

ويشير إلى أن البعض قد لا يدرك مدى خطورة ذلك، خاصة أن الفيديوهات المتداولة قد تظهر التجربة بشكل آمن، لكنها لا تعكس المخاطر الحقيقية التي قد تنتج عن تكرار العملية أو استخدام أجهزة مختلفة بقدرات كهربائية أعلى.

هل تسخين الكيك في الميكروويف ضروري؟

يؤكد «الحوفي» أن الكيك من المخبوزات التي لا تحتاج إلى إعادة تسخين، إذ يتم تناوله عادة في درجة حرارة الغرفة، وعملية التسخين قد تؤثر على قوامه وجودته، لافتا إلى أنه في حالة الرغبة في تدفئة الكيكة قليلًا، يمكن وضعها داخل الميكروويف لبضع ثوانٍ فقط، لكن بشرط إزالة أي تغليف معدني تمامًا، والتأكد من استخدام أوانٍ آمنة للميكروويف، مثل الأطباق الزجاجية أو السيراميك.

ويشدد على أن التريندات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لا تكون دائمًا آمنة أو مبنية على أسس علمية، ما يستوجب على المستخدمين الحذر، والتأكد من صحة المعلومات قبل تجربتها، مضيفا أن كثير من الحوادث المنزلية، تكون نتيجة لسلوكيات خاطئة ناتجة عن تقليد بعض التجارب التي تعرض الإنترنت دون إدراك العواقب.

ودعا «الحوفي» إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة غير صحيحة، وتوجيه النصح للمستهلكين، بعدم اتباع أي تريند دون الرجوع إلى المصادر العلمية الموثوقة.