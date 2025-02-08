11 تمرينا لحرق الدهون والوصول لجسم مثالي.. مارسها في المنزل (صور)

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، سواء في صالات الرياضة المتخصصة «الجيم» أو حتى بالمنزل، السبيل الأمثل لخسارة الوزن والوصول إلى قوام ممشوق، من خلال ممارسة التمارين التي تستهدف حرق الدهون.

11 تمرينا لحرق الدهون والحصول على جسم مثالي

وفقًا لموقع «healthline»، يًنصح بممارسة التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، وهو يتضمن دفعات قصيرة من التمارين، بين سرعة 30 ثانية وفترات راحة مدتها دقيقة واحدة، وهو ما أكدته شروق محمد، مدربة اللياقة البدنية لـ«الوطن»، مشيرة إلى11 تمرينا لحرق الدهون والحصول على جسم مثالي.

11 تمرينا لحرق الدهون

- الجري بركبة عالية:

الجري بركبة عالية، تمرين قوي للقلب وللأوعية الدموية، إذ يرفع معدل ضربات القلب، مع تقوية الجزء السفلي من الجسم، يمكنه حرق من 3.5 إلى 7 سعر حراري، في دقيقة واحدة، ولأداء هذا التمرين، فقط اركض في مكانك مع رفع ركبتيك لأعلى قدر الإمكان، مع رفع ذراعيك بسرعة لأعلى ولأسفل.

- ركلات المؤخرة - سكوات:

ركلات المؤخرة، تمرين للقلب والأوعية الدموية، يمكنه حرق من 8 إلى 12 سعر حراري في الدقيقة الواحدة، ولأداء هذا التمرين، ارفع كعبًا واحدًا نحو مؤخرتك، وكرر ذلك مع الكعب الآخر، مع تبديل كعبيك بسرعة أثناء ضخ ذراعيك.

- تمرين تسلق الجبال:

تمرين للقلب والأوعية الدموية، ويفيد أيضا الجسم بالكامل، ويمكنه حرق من 7 إلى 12 سعر حراري في الدقيقة، ولأداء هذا التمرين، ابدأ في وضع اللوح الخشبي، وضع كتفيك فوق يديك، وقم بتشغيل عضلاتك الأساسية، مع رفع ركبتك اليمنى باتجاه صدرك، ثم عد إلى وضع اللوح الخشبي، وكرر ذلك مع ركبتك اليسرى.

- السباحة:

السباحة تمرين منخفض التأثير يحرق الطاقة مع تحسين قوة العضلات، وتدفق القلب، إذ يحرق من 198 إلى 294 سعر حراري في 30 دقيقة، علما بأن السباحة تسبب ضغطًا أقل على الجسم، وقد تكون تمرينًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو محدودية الحركة.

- ركوب الدراجة الثابتة:

ابدأ بالإحماء لمدة 5 دقائق وتناوب بين فترات السرعة لمدة دقيقة، وفترات التعافي لمدة دقيقتين، على مقياس من 0 إلى 10، فالسعرات الحرارية المحروقة في 30 دقيقة، تتراوح بين 210 إلى 311 سعرا.

- الركض السريع:

الجري أفضل تمرين لحرق السعرات الحرارية، ويمكنك محاولة القيام بثلاث مجموعات من سباقات 100 متر 3 مرات، لإكمال تمرين مدته 30 دقيقة، والسعرات الحرارية المحروقة في دقيقة واحدة، تكون من 15 إلى 22 سعرا.

- المشي:

المشي يعد أبسط طريقة لحرق السعرات الحرارية في المنزل، كما أنه مثاليا إذا كنت تتعافى من إصابة، إذ يحرق سعرات حرارية من 3.1 إلى 4.6 سعر.

- الجري:

الجري من أفضل تمارين حرق السعرات الحرارية وتحسين المرونة وزيادة القدرة على التحمل، كما أن السعرات الحرارية المحروقة في الدقيقة الواحدة من 10.8 إلى 16 سعرا، فكلما ركضت بسرعة أكبر، كلما حرقت سعرات حرارية أكثر في الدقيقة.

- الرقص الهوائي (الزومبا):

السعرات الحرارية المحروقة في الدقيقة تتراوح بين 6.6 و9.8 سعر، فتمرين «الزومبا»، يفيد القلب والأوعية الدموية، كما أنه متخف في صورة نشاط ترفيهي، بخلاف أنه طريقة ممتعة، لرفع معدل ضربات قلبك وحرق السعرات الحرارية.

- القفز:

القفز يعد تمرين أساسي للقلب والأوعية الدموية، يرفع معدل ضربات القلب، كما يفيد كامل الجسم، إذ يحرق من 8 إلى 11.8 سعر حراري في الدقيقة، ولأداء هذا التمرين، قف وقدميك متلاصقتين، مع وضع ذراعيك على جانبيك، ثم اقفز مع مباعدة ساقيك بمقدار عرض الكتفين، وارفع ذراعيك فوق رأسك.

- القفز بالحبل:

يزيد القفز بالحبل من معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية، مع بناء قوة أسفل الساق، إذ يحرق من 7.6 إلى 9.8 سعر حراري في الدقيقة.