الامارات | ترامب يهاجم المصاصات الورقية: "لا تعمل.. سنعود إلى البلاستيك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2025

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن عزمه توقيع مرسوم رئاسي الأسبوع المقبل لإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة على استخدام المصاصات البلاستيكية، مؤكدًا أن "المصاصات الورقية لا تعمل، وسنعود إلى البلاستيك".

يأتي هذا الإعلان في امتداد لسياسات ترامب المناهضة للبيئة، حيث سبق له خلال حملته الانتخابية عام 2019 أن سخر من محاولات استبدال المصاصات البلاستيكية، معتبرًا أنها رمز للبيروقراطية البيئية غير الضرورية.

وقد سعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى تمديد الجدول الزمني للتخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك المصاصات، ضمن خطة طويلة الأمد لحماية البيئة.

ورغم المخاوف البيئية، يلقى قرار ترامب دعمًا من بعض أصحاب الأعمال الذين يشكون من التكاليف المرتفعة للمصاصات الورقية وعدم رضا العملاء عنها.