الامارات | السجاد الأفغاني يستعيد تألقه العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود صناعة السجاد في أفغانستان إلى الازدهار بعد سنوات طويلة من التراجع. وأفاد منتجو السجاد في أفغانستان بزيادة كبيرة في الصادرات والإنتاج، حيث يصل الآن نحو 90% من السجاد إلى الأسواق الدولية، وربط التجار ذلك بتحسن الدعم الحكومي وتقليل الحواجز الجمركية. وعلى الرغم من هذه المكاسب، يدعو قادة الصناعة إلى تقديم مزيد من المساعدة لتعزيز الإنتاج المحلي ومعالجة ارتفاع أسعار السجاد اليدوي، الذي أضعف السوق المحلية. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة تسهيلات وخططاً لتصدير نحو 3960 طناً من السجاد بقيمة تزيد على 15 مليون دولار أميركي. وإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن هذه الصناعة توفر فرص عمل، خصوصاً للنساء اللاتي يعملن في مجال صناعة النسيج والسجاد في جميع أنحاء البلاد. ويحظى السجاد اليدوي الأفغاني بشهرة عالمية تراجعت بسبب الإهمال والحرب، وقد يتجاوز سعر السجادة التي تستغرق صناعة الواحدة منها نحو أربعة أو ستة أشهر، 10 آلاف دولار أو أكثر. وتتضاعف هذه الأسعار بحسب نوعية الحرير ودقة التصميم.