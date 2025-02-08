الامارات | جورج كلوني يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب 40 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الممثل السينمائي والتلفزيوني الشهير جورج كلوني، أول من أمس، بأنه يشعر بالتوتر عند صعوده على خشبة المسرح.

وأقرّ كلوني بذلك قبيل ظهوره على مسرح في برودواي لعرض مسرحية (جود نايت أند جود لك) «ليلة سعيدة وحظ سعيد».

وقال كلوني الحائز جائزتي أوسكار، إنه لم يقدّم عرضاً مسرحياً مباشراً منذ عام 1986.

وأضاف النجم الأميركي للصحافيين في نيويورك: «لم أقدّم عرضاً مسرحياً منذ 40 عاماً.. لذا فهو أمر مرعب». وأضاف: «أجل، جورج كلوني يتوتر».

وشارك كلوني نجم المسرحية في كتابتها، وهي مسرحية مأخوذة عن فيلم له عُرض عام 2005، ويحمل الاسم نفسه، وتدور أحداث الفيلم حول أسطورة البث الإخباري المذيع إدوارد آر. مورو.

وأضاف كلوني: «الممتع في هذا هو أننا نؤدي مسرحية عن موضوع قريب جداً من قلوبنا، وهو قول الحقيقة».

وستعرض المسرحية في برودواي من الثامن إلى 12 مارس المقبل.