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الامارات | جينيفر لوبيز تغني في أبوظبي 20 الجاري

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | جينيفر لوبيز تغني في أبوظبي 20 الجاري 1/2
  • الامارات | جينيفر لوبيز تغني في أبوظبي 20 الجاري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى قائمة الفنانين المشاركين في «ليالي السعديات» سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وتُضفي مشاركة لوبيز في أولى حفلاتها في العاصمة الإماراتية، يوم 20 فبراير الجاري، لمسة مميزة، حيث ستؤدي مجموعة مختارة من أشهر أغانيها، مثل جيني فروم ذا بلوك ولوف دونت كوست إيه ثينغ وأون ذا فلور.

وتتواصل الحفلات بمشاركة النجوم الأميركيين كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير، وجوين ستيفاني يوم 21 فبراير، وليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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