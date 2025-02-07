أعراض جفاف العين.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالبرد، يصاب العديد بمشكلة جفاف العين، إذ تعجز الدموع على ترطيب العين بالشكل الكافي، أو يحدث تلفا أو التهابا بالعين، ما يزيد من إحمرارها وتهيجها، وتحسسها حتى الهواء، ليصبح الشخص غير قادر على القيام ببعض المهام.

أعراض جفاف العين

وفقا لما ذكره موقع «webmed» الطبي، فإن جفاف العين له عدة أعراض، منها:

1- شعور بحرقه مع آلم في العين.

2- الشعور بوجود رمل في العين.

3- تكون المخاط حول العين.

4- تحسس العين من الدخان أو الرياح.

5- احمرار العين.

6- صعوبة في إبقاء العين مفتوحة.

7- الشعور بالتعب بعد القيام ببعض المهام مثل القراءة.

8- التحسس من الضوء.

9- الرؤية المزدوجة.

10- ألم في العين عند ارتداء العدسات اللاصقة.

أسباب جفاف العين

1- انخفاض إنتاج الدموع:

تحدث هذه الحالة عندما لا تنتج العين السائل المائي بكمية كافية، وتسمى هذه المشكلة بالتهاب القرنية والملتحمة الجافة، ولها عده أسباب منها:

حساسية عصب القرنية الناتجة عن الليزر العدسات اللاصقة.

ارتفاع ضغط الدم.

التقدم في السن.

اضطرابات الغدة الدرقية.

نقص فيتامين أ.

استخدام بعض أنواع الأدوية مثل أدوية الاحتقان، التحسس وأدوية الاكتئاب، وبعض أنواع أدوية ارتفاع ضغط الدم.

2- زيادة تبخر الدموع:

يحدث عند انسداد القناة الزيتية الموجودة على حافة الجفون، تبعًا للأسباب الآتية:

التهاب جفن العين الخلفي (Posterior (blepharitis2.

قلة رمش العين، ويحدث ذلك في الظروف الآتية: مرض باركنسون، والاندماج في القيادة أو القراءة، والجلوس على جهاز الحاسوب.

3- مشكلات في الجفن: مثل وجود جفن يتجه للخارج، أو وجود جفن يتجه للداخل.

4- حساسية العين.

5- المواد الحافظة الموجودة في القطرات.

6- الرياح، أو الدخان، أو الهواء الجاف.

7- نقص في فيتامين أ.

نصائح عند الإصابة بجفاف العين

كانت هيئة الدواء المصرية، وجهت بعض النصائح عند الإصابة بجفاف العين لتقليل حدتها، منها:

- تجنّب نفخ الهواء في العينين، مثل عدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العين.

- الحرص على ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية.

- أخذ فترات راحة للعين أثناء المهام الطويلة، مثلًا عند القراءة أو القيام بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بصريًا، ويمكن أخذ فترات راحة دورية للعين، بإغماض العينين لبضع دقائق، أو إغماض وفتح العينين (أن يرمش الشخص) بشكل متكرر لبضع ثوان، للمساعدة في توزيع الدموع بالتساوي على العينين.

- ضرورة أن يكون الشخص على دراية ببيئته، فيمكن أن يكون الهواء على ارتفاعات عالية وفي المناطق الصحراوية، وفي الطائرات جافًا للغاية.

- وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، قد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.

- التوقف عن التدخين وتجنب التدخين، وتجنب التدخين السلبي، فالدخان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

- استخدام الدموع الاصطناعية بانتظام، في حالة الإصابة بجفاف العين المزمن، واستخدام قطرات العين حتى عندما يشعر الشخص بحالة جيدة للحفاظ على ترطيبها بشكل كافٍ.