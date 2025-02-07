علاج البرد الشديد للكبار.. تحذيرات طبية من «حقنة هتلر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل انخفاض درجات الحرارة وتباين الطقس، وزيادة الشعور بالبرودة، يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولم يقتصر الأمر على الأطفال فقط، أو أصحاب المناعة الضعيفة، ولكن يصيب البرد الشديد الكبار أيضًا.

علاج البرد الشديد للكبار

ويذهب العديد عند البحث عن علاج البرد الشديد للكبار، إلى تناول المضادات الحيوية، أو حُقن البرد، وغيرها من الأمور التي قد تأتي بنتائج عكسية تمامًا، ربما تزيد من حدة الأعراض، وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، كشف لـ «الوطن» عن علاج البرد الشديد للكبار، إذ جاء على النحو التالي:

تناول الماء بشكل كبير.

تناول السوائل باستمرار.

الراحة التامة.

استخدام العسل.

الاستحمام في حمام بالبخار لترطيب ممرات الأنف.

كمادات على الجيوب الأنفية.

تناول الأطعمة المعززة للمناعة والتي تحتوى على فيتامين «سي».

استخدام بخاخ الأنف حالة استشارة الطبيب.

أخذ لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة ومواجهة البرد.

وزارة الصحة توجه تحذيرات بشأن علاج البرد الشديد للكبار

وكانت وزارة الصحة المصرية، وجهت تحذيرات بشأن علاج البرد الشديد للكبار، إذ شددت على تجنب تناول المضادات الحيوية في حالات البرد الشديد أو الإنفلونزا، لأنّ سبب الإصابة فيروسي، استعمال المضاد الحيوي في علاج البرد يقضي على البكتيريا وليس الفيروس

كما نوهت الوزارة عند علاج البرد الشديد للكبار، بالابتعاد عن حقنة البرد «حقنة هتلر» أو «الخلطة السحرية»، لأنّها ضارة للصحة بسبب ما تحتويه من مكونات قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة، إذ تتضمن مضادًا حيويًا، وهو مكون لا يُنصح باستخدامه لعلاج نزلات البرد.

متى يجب استشارة الطبيب عند علاج البرد الشديد للكبار؟

استمرار الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام، رغم محاولات العلاج الطبيعية.

وجود أمراض مزمنة يعاني منها المريض.

الحمل.

ظهور أعراض نزلة البرد على من يزيد عمره على 65 عامًا.