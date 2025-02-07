فوائد العسل الأسود على الريق للأنيميا.. ماذا يفعل في الجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر العسل الأسود واحدًا من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ومن بين أفضل الطرق للاستفادة منه، تناوله على الريق، لأنّه يُساهم في تحسين وظائف الجسم ودعم الصحة العامة، فما فوائد العسل الأسود على الريق للأنيميا؟

فوائد العسل الأسود على الريق للأنيميا

وعن فوائد العسل الأسود على الريق للأنيميا، فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعله خيارًا مثاليًا لبدء اليوم بنشاط وحيوية، فهو غني بالحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات التي تُشكل دورًا مهمًا في تعزيز وظائف الجسم المختلفة.

الفوائد الصحية لتناول العسل الأسود على الريق

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«الوطن»، إن العسل الأسود يُعتبر من أغنى المصادر الطبيعية بالحديد، ما يجعله مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا)، وأوضح أنّ تناوله على الريق يساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وأكد أستاذ علوم الأغذية أن العسل الأسود يُعتبر مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات الطبيعية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لزيادة مستويات الطاقة وتحسين النشاط البدني والذهني، خاصة عند تناوله صباحًا على الريق، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد في تقليل الشعور بالإجهاد والتعب.

وأشار «الحوفي» إلى أن تناول العسل الأسود على معدة فارغة يمكن أن يُحسن عملية الهضم، حيث يساعد في تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، ما يُقلل من مشاكل الإمساك وعسر الهضم، ويُحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

كما أكد الدكتور «الحوفي» أيضًا أن العسل الأسود يحتوي على مضادات أكسدة قوية، ما يساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى الفيروسية والبكتيرية، وأوضح أن تناوله يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المختلفة.

وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أن العسل الأسود غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر مهم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم، ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله ضروريًا للحفاظ على صحة العظام وتقويتها، والوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند كبار السن.

وتابع، أن العسل الأسود يساعد في تعزيز وظائف الكبد، حيث يساهم في تنقية الجسم من السموم، ما يُحسن من صحة الكبد ويقلل من احتمالات الإصابة بأمراضه.

وأوضح: «الطبيب أن العسل الأسود يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحة البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد، وتعزيز نضارة الجلد، كما يُساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل احتوائه على الحديد والمعادن الأساسية».

الفرق بين العسل الأسود وعسل النحل

وقال إنّ هناك فرقًا كبيرًا بين العسل الأسود وعسل النحل، حيث يتم استخراج العسل الأسود من قصب السكر بعد غليه وتكثيفه، بينما يُستخرج عسل النحل من رحيق الأزهار، مؤكدًا أن العسل الأسود يحتوي على نسبة أعلى من الحديد والمعادن مقارنة بعسل النحل، لكنه يفتقر إلى بعض الإنزيمات والمركبات الطبيعية التي تميز عسل النحل.

كيفية تناول العسل الأسود للحصول على فوائده

للاستفادة القصوى من العسل الأسود، يُفضل تناوله على الريق بإحدى الطرق التالية:

ملعقة كبيرة مباشرة صباحًا للحصول على طاقة فورية وتقوية المناعة.

إضافته إلى كوب من الماء الدافئ لتحسين عملية الهضم والاستفادة من المعادن الموجودة فيه.

تناوله مع الحليب الدافئ لتعزيز امتصاص الكالسيوم والحديد في الجسم.

مزجه مع الطحينة كوجبة غذائية متكاملة تمد الجسم بالبروتين والمعادن.

تحذيرات حول الإفراط في تناول العسل الأسود

وحذر الدكتور الحوفي من الإفراط في تناول العسل الأسود، خاصة لمرضى السكري، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات، كما أوضح أنه يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص إذا تم تناوله بكميات كبيرة.