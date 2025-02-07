ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء الساخن صباحا؟ إليك الإجابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد المياه من الضروريات الحيوية لجسم الإنسان، فمن دونها يستحيل البقاء على قيد الحياة، ويوصي الخبراء بتناول ما يتراوح بين 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا لضمان صحة الجسم العامة، إذ يُسهم الماء في الحفاظ على توازن الجسم وتحسين وظائفه، ووفقًا لتقرير نشره موقع «ديلي ميديكال إنفو» الأجنبي، فإنّ فوائد الماء الساخن لجسمك تزداد بشكلٍ خاص إذا تم تناوله على الريق، صباحًا.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء الساخن صباحًا؟

من جهته، قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شرب الماء الساخن صباحًا، يعد من العادات الصحية المفيدة، خاصة في تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عمليات حرق الدهون، إذ يُعد تناول الماء الدافئ في تحسين الدورة الدموية، كما يُسهم في تعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم.

شرب الماء الساخن صباحًا.. سر فعالية التخسيس

وأحد أبرز فوائد شرب الماء الساخن صباحًا هو قدرته على حرق الدهون، حيث يعتبر أحد المشروبات التي تعزز من فعالية أنظمة الحمية الغذائية، مثل الماء والليمون، في إنقاص الوزن، بإضافة إلى ذلك، يُساعد الماء الساخن في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخات والإمساك، خاصة إذا تم تناوله فور الاستيقاظ من النوم.

وأكد الدكتور الحوفي، أنّ شرب الماء الساخن صباحًا يمكن أن يُعزز من حركة الأمعاء، ويقلل من الشعور بالانتفاخ، ما يساعد في تحسين الهضم.

ومن الفوائد المهمة أيضاً لشرب الماء الساخن صباحًا، أنّه يكون طاردًا للسموم من الجسم، خاصة عندما يتم تناوله على الريق، حيث يساعد ذلك في التخلص من المواد الضارة التي قد تكون تراكمت في الجسم نتيجة للأطعمة غير الصحية أو التلوث البيئي.

وأظهرت الدراسات أن تناول الماء الساخن قد يساعد مرضى السكري على ضبط مستوى السكر في الدم، مما يجعله خياراً مناسباً لهذه الفئة.

وأشار الدكتور «الحوفي» إلى أنّ شرب الماء الدافئ يُعزز من فعالية الأنسولين، ويعمل على تحسين التوازن الطبيعي للسكر في الدم، ما قد يُساعد مرضى السكري في السيطرة على مستوياتهم.

علاوة على ذلك، يساهم شرب الماء الساخن صباحًا، في زيادة الطاقة بالجسم من خلال تحسين تدفق الدم إلى الأنسجة والخلايا، ما يُعزز من الشعور بالنشاط، كما يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، نظراً لأن الماء الساخن يعزز من وظائف الجهاز العصبي المركزي، فـ يشعر الشخص بعد شرب الماء الدافئ براحة نفسية، ويعود ذلك إلى تأثيره المهدئ على الأعصاب والمساعدة في تنظيم وظائف الجسم الداخلية.