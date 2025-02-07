الامارات | فلاورد: الشريك الرئيسي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتخر فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بالإعلان عن كونها الشريك الرئيسي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025، وهي بطولة WTA500 العالمية التي تنظمها IMG.

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على مكانة فلاورد في مجال الورود والهدايا الفاخرة، حيث ترتبط العلامة التجارية من خلال هذه الشراكة بالتميز العالمي، والأناقة، والرقي.



تُقام البطولة في مركز التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2025، وتُعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب نخبة من لاعبات التنس المحترفات من جميع أنحاء العالم.

وكجزء من "جولة الشرق الأوسط"، تسبق البطولة بطولتي الدوحة ودبي للأساتذة، مما يجعلها محطة رئيسية لنجوم التنس العالميين.

وقد شهدت نسخة عام 2024 متابعة 19 مليون مشاهد في 180 حول العالم، مما يعزز مكانتها وتأثيرها الدولي.



وباعتبارها الشريك الحصري للورود، ستظهر فلاورد بشكل بارز من خلال إعلانات الحدث، وعلى أرض الملعب، والنقاط الإعلامية على منصات التتويج.

كما ستضفي تنسيقات فلاورد الفاخرة لمسات من الفخامة والرقي على صالات كبار الشخصيات، ومناطق الضيافة، وقاعات اللاعبين، مما يعزز التجربة العامة للبطولة.



وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإداراة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تعكس قيمنا في التميز، والأناقة، والابتكار. هذه الشراكة تعزز التزام فلاورد بالارتقاء بتجربة الإهداء، مع تكامل سلس مع الفعاليات الراقية التي تتماشى مع هويتنا. من خلال شراكتنا مع حدث رياضي عالمي المستوى، نعزز من انتشار علامتنا التجارية بين جمهور راقٍ، مما يرسّخ مكانتنا كخيار أول للهدايا الفاخرة."



فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.