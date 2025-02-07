صيحات جمالية تألقت بها النجمات في حفل جوائز اختيار النقاد بدوراته الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تتحول السجادة الحمراء لحفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards كل عام، إلى منصة للموضة تتألق عليها النجمات بأجمل الإطلالات الجمالية، حيث يستعرضن صيحات مكياج جذابة وتسريحات شعر أنيقة تعكس أحدث اتجاهات الجمال في عالم الموضة. بين العيون الدخانية الجريئة، والبشرة المتوهجة بتقنيات الهايلايتر والكونتورينغ، وتسريحات الشعر الأنيقة والمتفردة المستوحاة من الكلاسيكية والعصرية، تطل النجمات سنوياً بإطلالات تخطف الأنظار وتلهم عاشقات الجمال حول العالم.

نستعرض من "الخليج 365" أبرز أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تألقت بها النجمات في دورات Critics Choice Awards الأخيرة، فشاهديها وشاركينا رأيك بها.

إميلي بلانت بتسريحة الكعكة المنخفضة والمكياج الكلاسيكي

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إميلي بلانت Emily Blunt تألقت في حفل جوائز اختيار النقاد 2024 بإطلالة جمالية تجمع بين البساطة والفخامة؛ إذ اختارت تسريحة الشعر المرفوع الناعم بأسلوب الكعكة المنخفضة المشدودة بشكل مصقول مع فرق وسطي؛ ما منحها إطلالة راقية وأنيقة تبرز ملامحها الناعمة وتكمل فخامة فستانها الأحمر المتوهج.

أما المكياج؛ فتميز بلمسات كلاسيكية جذابة، إذ اعتمدت أحمر شفاه جريء بلون الأحمر القاني بلمسة مخملية أنيقة، منح شفتيها جاذبية وأنوثة واضحة. أما العيون؛ فقد اختارت لها ظلالاً ناعمة بدرجات ترابية دافئة مع أيلاينر رفيع مسحوب عند الزوايا الخارجية، مع لمسة خفيفة من البلاشر الوردي على الوجنتين لإضفاء إشراقة صحية.

هذا اللوك الجمالي يعكس أناقة إميلي بلانت الكلاسيكية، حيث جمعت بين البساطة والرقي بأسلوب عصري متكامل؛ ما جعلها إحدى النجمات الأكثر تألقاً على السجادة الحمراء!

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آنيا تايلور بتسريحة الكعكة الفوضوية العالية والمكياج السموكي الدافئ

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آنيا تايلور Anya Taylor خطفت الأنظار في حفل Critics Choice Awards بإطلالة جمالية عصرية تعكس شخصيتها الفريدة؛ إذ اعتمدت تسريحة الكعكة العالية الفوضوية بأسلوب أنيق، حيث تم رفع شعرها الأشقر البلاتيني إلى أعلى الرأس مع ترك خصلتين رفيعتين منسدلتين على جانبي الوجه؛ ما أضفى لمسة من النعومة والأنوثة على ملامحها.

أما المكياج، فارتكز على إبراز العيون بظلال العيون الدافئة بتدرجات ترابية، التي تم دمجها بأسلوب السموكي الفخم، مع لمسات الهايلايتر عند عظمة الخد وزوايا العين الداخلية؛ ما أضاف بريقاً مميزاً إلى وجهها، فيما جاءت الشفاه بلون نيود لامع منحها مظهراً راقياً وبسيطاً يتناغم مع فستانها الأنيق.

هذا الستايل يعكس مزيجاً بين الجرأة والكلاسيكية، حيث نجحت آنيا تايلو في تقديم إطلالة جمالية متكاملة تتناسب تماماً مع حضورها اللافت على السجادة الحمراء!

إيل فانينغ بتسريحة ذيل الحصان المالس وأحمر الشفاه الأحمر

إيل فانينغ Elle Faning في حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2022 -مصدر الصورة: Gilbert Flores/Variety/Penske Media via Getty Images



من جهتها اختارت إيل فانينغ Elle Faning لإطلالتها على السجادة لحفل جوائز اختيار النقاد لعام 2022، تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالسة، التي أضفت عليها لمسة رومانسية أنيقة، مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، من منحها مظهراً كلاسيكياً مستوحى من نجمات هوليوود القديمات، وأبرز جمال وجهها وملامحها الطفولية الناعمة.

في المقابل، اعتمدت مكياج عيون ناعم ارتكز على ظل العين النيود الطبيعي فوق الجفن العلوي مع خط أيلاينر رفيع على منبت الرموش العلوية لإبراز شكل العين بأسلوب كلاسيكي ناعم، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا. فيما جاءت البشرة مشرقة بتغطية خفيفة منحتها إشراقة شبابية، أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي.

هذه الإطلالة جسدت رقي إيل فانينغ واختياراتها المميزة لصيحات الجمال التي تعكس شخصيتها بأسلوب بسيط، ولكنه لافت في الوقت نفسه.

فلورنس بوغ بتسريحة كعكة الباليرينا والمكياج الزهري اللامع

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في حفل جوائز اختيار النقاد لعام، خطفت فلورنس بوغ Florence Pugh الأنظار بإطلالة جمالية جريئة ومتجددة تعكس شخصيتها القوية وحسها العصري في اختيار المكياج وتسريحات الشعر، حيث تألقت بتسريحة كعكة الباليرينا المصقولة العالية مع الغرة المموجة والمبللة المسحوبة إلى الخلف؛ ما منحها مظهراً جريئاً وأنيقاً في آنٍ.

كذلك، اعتمدت مكياج عيون جذاب باللون الزهري بلمسات لامعة مع الكحل البني الخفيف على منبت الجفون السفلية، إلى جانب الرموش المستعارة التي عززت من جمال العين وحجمها، وأضافت لمسة دراماتيكية، إلى جانب مكياج البشرة المخملية المشرقة بتغطية متوسطة بلون موحد عزز من إشراقتها الطبيعية. وبالنسبة إلى الشفاه، اختارت أحمر شفاه نيود ناعم بلمسة ساتانية، حافظ على توازن الإطلالة وأضفى لمسة أنثوية ناعمة.

إطلالة فلورنس بوغ في هذا الحفل كانت مثالاً رائعاً للجمال العصري الذي يجمع بين الجرأة والأنوثة بأسلوب راقٍ ومميز.

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شارليز ثيرون بتسريحة الشعر القصير مع الغرة الطويلة المالسة والمكياج المونوكروم

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من جهتها، تألقت شارليز ثيرون Charlize Theron بإطلالة عصرية متفردة ولافتة، جمعت بين الجرأة والرقي في آنٍ، حيث تألقت بتسريحة الشعر القصير مع الغرة الجانبية الطويلة المالس المنسدلة على جانب واحد، ما أبرز ملامحها ومنحها إطلالة حيوية في آنٍ.

ونسَّقت مع تسريحة شعرها المكياج المونوكروم باللون المشمشي المشرق، حيث تم استخدام ظلال العيون المشمشية لتظليل الجفن العلوي وكسرة العين والجفن السفلي أيضاً، مع طبقات عدة من الماسكرا المطولة للرموش، مع مكياج البشرة المشرق بلمسات مشمشية متوهجة. أما أحمر الشفاه؛ فاعتمدته بدرجة المشمشي نفسها.

إطلالة شارليز ثيرون هذه تعكس أناقتها المتجددة والمميزة، حيث جمعت بين العصرية والكلاسيكية بلمسات جريئة، وتؤكد إتقانها لاختياراتها الجمالية على السجادة الحمراء.