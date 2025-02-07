نادين نسيب نجيم في يوم ميلادها تلهمك رسمات أيلاينر متفردة بجرأتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تُعرف الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم بأسلوبها الجمالي العصري الذي يمزج بين الأنوثة والرقي من جهة والجرأة والقوة من جهة أخرى. وتُعَدُّ رسمات الأيلاينر من أبرز عناصر مكياج نادين نسيب نجيم، حيث تضيف لمسات درامية تبرز جمال عينيها. ونراها في إطلالاتها الجمالية سواء خلال المهرجانات الكبرى أو جلسات التصوير الخاصة أو في المناسبات الخاصة؛ تنوَّع اختياراتها بين الأيلاينرالكلاسيكي والجريء والقوي.

نادين نسيب نجيب التي تحتفل اليوم 7 فبراير بيوم ميلادها، استطاعت من خلال إطلالاتها الجمالية المتفردة أن تكون مصدر إلهام للكثيرات في عالم الجمال، وتمكنت من إطلاق علامتها الخاصة بمستحضرات المكياج. ولمناسبة يوم ميلادها؛ إليكِ أبرز رسمات الأيلاينر التي تألقت بها نادين نسيب نجيم، وكيف يمكنكِ اعتمادها بأسلوبك الخاص.

رسمة الأيلاينر المجنح بأسلوب درامي

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من الإطلالات التي لا تتخلى عنها نادين نسيب نجيم هي رسمة الأيلاينر المجنح؛ فهي تمنح عينيها سحبة جذابة وتعزز من نظرة عميقة وأنيقة. تعتمد هذا الستايل غالباً مع أحمر شفاه نيود أو بدرجات الوردي الناعمة؛ لتحافظ على توازن مكياجها وتمنح التركيز لعينيها.



إليك طريقة التطبيق

استخدمي أيلاينر جل أو سائلاً للحصول على خط دقيق ومحدد.

ارسمي خطاً عريضاً على خط الرموش العلوي، ثم قومي بمدِّه للخارج ليمنحكِ تأثير "الجناح" بأسلوب أنيق.

إذا كنتِ ترغبين بإطلالة أكثر حدَّة، ادمجي القليل من الظلال السوداء عند الزاوية الخارجية لمنح عمق إضافي لعينيكِ.

رسمة الأيلاينر المزدوج لإطلالة جريئة

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من بين إطلالات نادين نسيب نجيم العصرية التي خطفت الأنظار، كانت بالأيلاينر المزدوج، وهو خيار جريء يعزز سحر العينين ويضيف لمسة غير تقليدية إلى المكياج. غالباً ما تعتمد هذا الستايل مع رموش كثيفة وبشرة متوهجة لإطلالة متكاملة.



إليك طريقة التطبيق

بعد رسم خط الأيلاينر الأساسي على الجفن العلوي، قومي بإضافة خط آخر رفيع أسفل الجفن السفلي.

احرصي على أن يكون الخط السفلي متوازياً مع العلوي من دون أن يلتقيا؛ لمنح تأثير عصري ومتجدد.

يمكنكِ اختيار ألوان زاهية مثل الأزرق أو الأخضر المعدني لمزيد من الجرأة.

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رسمة الأيلاينر الناعم

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نادين ليست فقط أيقونة للمكياج الجريء، بل تتألق أحياناً بإطلالات ناعمة وهادئة تعزز ملامحها بأسلوب بسيط وأنيق. تعتمد في بعض المناسبات على خط أيلاينر رفيع جداً بمحاذاة خط الرموش؛ ما يمنح عينيها شكلاً أكثر تحديداً من دون المبالغة.

إليك طريقة التطبيق

استخدمي قلم كحل بنياً أو أسودَ لرسم خط رفيع قريب جداً من خط الرموش.

قومي بدمجه برفق باستخدام فرشاة صغيرة لمظهر أكثر سلاسة.

أكملي الإطلالة مع ماسكرا كثيفة لإبراز الرموش من دون الحاجة لرسم أيلاينر بارز جداً.

رسمة الأيلاينر الغرافيكي بلمسات إبداعية

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لمحبات اللمسات العصرية والمواكبة للموضة، تألقت نادين نجيم برسمات الأيلاينر الغرافيكي في بعض جلسات التصوير، حيث تضيف لمسة فنية وحيوية إلى مكياج العيون.



إليك طريقة التطبيق

استخدمي أيلاينر مقاوماً للماء لرسم خطوط هندسية فوق الجفن.

يمكنكِ تجربة الخطوط المفرغة أو المدورة عند الزوايا لإطلالة أكثر حداثة.

يُفضل اعتماد هذا الستايل مع مكياج بشرة ناعم وشفاه نيود للحفاظ على توازن الإطلالة.

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كيف تختارين رسم الأيلاينر المناسب لكِ بأسلوب نادين نسيب نجيم؟

لتحصلي على إطلالة مشابهة لنادين نجيم، من المهم مراعاة شكل عينيكِ:

للعيون الصغيرة: اعتمدي الأيلاينر المجنح لإعطاء مدى أوسع لعينيكِ.

اعتمدي الأيلاينر المجنح لإعطاء مدى أوسع لعينيكِ. للعيون اللوزية: يناسبها أي نوع من الأيلاينر، سواء كان ناعماً أو درامياً.

يناسبها أي نوع من الأيلاينر، سواء كان ناعماً أو درامياً. للعيون المستديرة: اختاري الأيلاينر الممدود قليلاً للخارج لإطالة العين بصرياً.

مكياج نادين نسب نجيم مزيج من الأناقة والجرأة

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يُعتبر مكياج نادين نسيب نجيم عموماً ورسمات الأيلاينر التي تعتمدها بخاصة مزيجاً من الأناقة والجرأة؛ ما يجعلها مصدر وحي لكل من تبحث عن لمسات جمالية عصرية تضفي أنوثة وسحراً على ملامحها. سواء كنتِ تفضلين الأيلاينر الكلاسيكي أو ترغبين في تجربة صيحات المكياج الجريئة، هناك دائماً طريقة لتستوحي من إطلالاتها وتطبيقها بأسلوبكِ الخاص.