الامارات | منزل فيروز "القديم" متحفًا في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز بالعاصمة بيروت إلى متحف.

ويهدف المشروع إلى الاحتفاء بمسيرة فيروز الفنية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، الخميس.

وقالت الصحيفة إن الدعوات لتحويل منزل فيروز في زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، بدأت قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم تبني هذا المشروع من قبل جمعيات أهلية وشخصيات عامة في بيروت.

وتابعت: "لكن وزراء الثقافة في تلك الفترة لم يتخذوا أي خطوة إيجابية لتفعيل تلك الفكرة في السابق".

يذكر أن فيروز نشأت في هذا المنزل مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، لكنها غادرته منذ عقود.