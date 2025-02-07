الامارات | بشعر مستعار .. ستينية تنتحل شخصية 14 شخصًا في امتحانات الجنسية البريطانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعتقلت السلطات البريطانية امرأة في الستينيات من عمرها بتهمة انتحال شخصيات أشخاص متعددين لمساعدتهم في اجتياز اختبارات الجنسية البريطانية مستخدمة أزياء تنكرية وشعرا مستعارا أخرى لتبدو وكأنها 14 شخصًا آخر على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية إن المرأة البالغة من العمر 61 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، ساعدت رجالا ونساء على "الحصول على ميزة غير عادلة" في اختبار الحياة في المملكة المتحدة. وهي متهمة بارتداء شعر مستعار وأزياء تنكرية مختلفة لتقديم نفسها على أنها المتقدمون الحقيقيون، في محاولة للحصول بشكل غير نزيه على إذن بالبقاء في المملكة المتحدة. ويجب على أي شخص يسعى إلى البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى أو الحصول على الجنسية كمواطن بريطاني أن يجتاز الاختبار.

وتم القبض عليها في إنفيلد، شمال لندن يوم الاثنين الماضي حيث تم ضبط "عدة وثائق مزيفة ومجموعة من الشعر المستعار يزعم أنها استخدمت في المخطط الاحتيالي".

ويُزعم أنه بين يونيو 2022 وأغسطس من العام التالي، ذهبت المرأة إلى مراكز اختبار متعددة في المملكة المتحدة، متنكرة وزورت وثائق الهوية للتهرب من الكشف.

وقال فيليب بار، مفتش التحقيقات الجنائية والمالية في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة، إن "تحقيقًا معقدًا" "وضع حدًا لهذا المخطط الخطير".

ويُعتقد أن المتهمة دبرت خطة مدروسة مسبقًا لتجنب الكشف، واختيار الملابس التنكرية ومواقع مراكز الاختبار بعناية في جميع أنحاء البلاد للتهرب من السلطات. وقال: "كما هو الحال مع العديد من المجرمين الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم، نعتقد أن دافعها كان الربح المالي".

وقالت وزارة الداخلية إن المرأة لا تزال قيد الاحتجاز.

وذكرت وزارة الداخلية إن اختبار الحياة في المملكة المتحدة يتكون من 24 سؤالاً تهدف إلى "إثبات أن مقدم الطلب لديه معرفة كافية بالقيم والتاريخ والمجتمع البريطاني".