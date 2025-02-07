أضرار الرموش الصناعية الدائمة على العين.. كيف يمكن تجنبها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبحت الرموش الصناعية الدائمة تنتشر بقوة في الآونة الأخيرة، اعتقادًا من البعض أنها تزيد جاذبية النساء ولذلك يحرص أغلبهن على تطبيقها، خاصة الرموش التي تستمر لمدة بين من 4 لـ6 أسابيع، وربما لثلاثة أشهر، ولكن على الرغم من مظهرها الجذاب، ما أضرارها؟

أضرار الرموش الصناعية الدائمة

بحسب ما ذُكر موقع «webmed»، فالرموش الصناعة الدائمة لها أضرار وخيمة لا يمكن أن نغفل عنها، ومنها الآتي:

- أضرار على الرموش الطبيعية:

تسبب الرموش الصناعية الدائمة، حملًا على الرموش الأساسية إلى جانب المادة اللاصقة التي تسد مسام الجلد فتزيد فرصة تساقط الرموش الطبيعية، كما أن المادة اللاصقة تكون قوية جدًا، ما يسبب ضعف الرموش وتساقطها، وهذا ما يلاحظه اغلب النساء عند محاولتهن إزالتها.

- أضرار على العين:

تحتوي المواد اللاصقة المستخدمة في تركيب تلك الرموش على مواد مضرة تؤثر على العين بشكل سلبي ومثل هذه المواد ‏«latex‏، cellulose، الغراء السريع‏، Benzoic acid‏، formaldehyde» التي تسبب التهاب العين مع حكة شديدة واحمرار.

كيف يمكن تجنب مخاطر الرموش الصناعية؟

ولتجنب المخاطر يمكن القيام بالآتي:

الذهاب لمختص موثوق عند تركيب الرموش الصناعية.

تجنب المواد اللاصقة المضرة خاصة التي تحتوي على مادة الفورمالدهيد، إذ أنها مادة مهيجة وسامة.

تغطية الرموش السفلية خلال التركيب، باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة، لمنع التصاقها بمادة الغراء.

عدم شد الرموش أو فرك العين أثناء تطبيق الرموش، حتى لا تتسبب في التهاب العين أو تساقط للرموش الطبيعية.

إزالة الرموش الصناعية من متخصص.