من أجل بشرتك.. لماذا يجب استخدام الهيالورونيك أسيد للفتيات بعد الثلاثين؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عالم الاهتمام بالبشرة يمتلئ بكل ما هو جديد، والعديد من الأسرار للفتيات اللاتي تٌحاولن الوصول لطرق تٌحافظ على شد ونضارة البشرة دون اللجوء للعمليات الجراحية، وخلال الآونة الأخيرة ذهب العديد من أطباء التجميل بضرورة استخدام الهيالورونيك أسيد لمحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، خاصة للفتيات اللاتي تخطين الثلاثين عامًا.

ما هو الهيالورونيك؟

وحمض الهيالورونيك هومادة داخل الجسم خاصة في السوائل الموجودة في منطقة العين والمفاصل، ويقل تدريجيا مع تقدم السن فنقوم باستخدامه كمادة خارجية وجزيئات هذا الحمض ترتبط بعدد كبير من جزيئات الماء أي ما يعادل وزنها 1000 مرة وأكثر

وبحسب موقع webmed، فحمض الهيالورونيك له فوائد عديدة تجميلية وعلاجية

1. مقاومة علامات التقدم:

يحسن الهيالورونيك أسيد مظهر البشرة وتخفيف التجاعيد وشد الجلد، لأنه مع تقدم السن يفقد الجلد مظهره المشدود ورطوبته بشكل تدريجي، وتختلف فعاليته من شخص لآخر حسب عدة عوامل، منها الجينات والعوامل الوراثية، الحمية الغذائية المتبعة ومدى التعرض للشمس.

2. ترطيب البشرة:

مع مراعاة حجم جزيئات الحمض فإذا كانت الجزيئات كبيرة فيصبح من الصعب لها أن تخترق البشرة فتبقي علي السطح لتوفر رطوبة سطحية

3. حقن الفيلر:

يستخدم أيضًا حمض الهيالورونيك كأحد المواد الشائعة في التجميل فيمكن استخدامه كـ(جل) يحقن لرفع وشد الوجنتين، وتحسين منطقة محيط العين، وترطيب و تحديد الشفاه، فضلًا عن تخفيف حدة الخطوط التي قد تظهر حول الشفاه والذقن.

طبيبة: لابد من الترطيب بعد الثلاثين

وفقًا لما قالته الدكتورة إيمان سند، طبيب الجلدية، لـ«الوطن» فإن البشرة بعد سن 30 تحتاج إلى كمية مناسبة من الهيالورونيك أسيد لحمايتها من التجاعيد لكن قبل هذا السن، يمكن الاكتفاء بالترطيب القوي.

ولا يخلو أي حمض من الأضرار بنسبة 100٪؜ فعلى الرغم من فوائد الهيالورونيك أسيد الكثيرة فإنه من الممكن أن يتسبب بردة فعل تحسسية محتملة في بعض الحالات ولكن بشكل نادر.