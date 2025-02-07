الامارات | «حي رمضان» مدينة إكسبو.. احتفال بالتراث من «دكان يدوه» إلى «بنك الفلوس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان «حي رمضان»، إحدى أبرز الفعاليات المميزة التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي، للعام الثالث على التوالي، ليدعو الزوّار إلى عيش تجربة تقدم لهم الجوهر الحقيقي للشهر الفضيل، وتجمع ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي، في رمضان المقبل، العائلات والأصدقاء للتمتع بوجبات الإفطار والسحور، إلى جانب السوق الرمضاني والأنشطة الثقافية والترفيهية لصنع ذكريات لا تُنسى.

ومع غروب شمس كل يوم في رمضان، سينطلق مدفع الإفطار في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، معلناً انتهاء الصوم وبدء الإفطار في تقليد رمضاني مبهج ينتظره الصغار والكبار كل عام، كما سيتمكن الزوّار من أداء الصلوات في مسجد مخصص، بما فيها صلوات العشاء والتراويح والتهجد، إضافة إلى برنامج قرآنيّ مصمم خصيصاً للأطفال. وسيكون السوق الرمضاني النابض بالحياة مكاناً مثالياً لاكتشاف الحِرَف اليدوية والملابس التقليدية والمنتجات الفريدة ذات الطابع الرمضاني، كما سيستمتع الأطفال بـ«دكان يدوه»، حيث يمكنهم شراء الحلوى باستخدام نقود من «بنك الفلوس».

ويمكن للزوّار الصغار الاستمتاع بورش العمل ذات الطابع الرمضاني، ومتابعة عرض مسرحي شائق ليشاركوا في مهمة للبحث عن القمر، ومقابلة شخصيتَي «راشد» و«لطيفة»، والمشاركة في الأنشطة العملية التي تحتفل بقيم التراحم والمودة في رمضان، ويمكن للكبار والصغار الاستمتاع بعروض الأنغام العربية والعالمية في عروض أوركسترا فردوس.

ويقدّم «حي رمضان» تجربة إفطار فريدة من نوعها تحت قبة الوصل الشهيرة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الضوئية الغامرة، والقصص الرمضانية أثناء تناولهم الطعام من محطات الطهي الحية، وتمتعهم بالنكهات المحلية مثل المجبوس والهريس، والشاورما وخبز الصاج الطازج، والمشويات والحلويات اللذيذة.