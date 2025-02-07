الامارات | تصاميم بطابع الحنين في أسبوع دبي للموضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع قائمة من عروض الأزياء التي سلطت الضوء على مجموعة غنية من التقاليد المتوارثة، والإتقان العالي في التصاميم المعروضة من أنحاء العالم، أطلّ أسبوع دبي للموضة في نسخته لخريف وشتاء 2025-2026.

وقدّمت «ذات كونسبت ستور» عرضاً بمشاركة أكثر من مصمم جمع بين الموضة والثقافة، تلاه عرض طغى عليه طابع الحنين إلى الماضي مع «سايجامين»، وأضفت علامة «مولاتو» طابعاً مميزاً على منصات العرض، من خلال مجموعة جسّدت الإرث الثقافي المغربي العريق، قبل أن تستعرض علامة «ليه بينامين»، المشاركة في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، تشكيلة متميّزة.

وجمعت «ذات كونسبت ستور» في عرضها نخبة من أبرز المصممين، وضم مجموعة الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2025 تصاميم علامات عدة، تمزج تشكيلاتها بين الأناقة والبساطة والرقي والإتقان العالي، وتضمّن العرض أيضاً مجموعة من التصاميم المبتكرة لإطلالات مستوحاة من الأزياء الشعبية، إلى جانب مجموعة من المجوهرات.

من ناحيتها، كشفت «سايجامين» عن مجموعة سلطت من خلالها المصممة، جاميليا أفاشاجوفا، صاحبة العلامة، الضوء على طفولتها وأثر والدها في حياتها المهنية، ومزجت المجموعة المستوحاة من أغنية قباردية (شركسية) قديمة بين الحنين إلى الماضي والتفاصيل الساحرة، مستخدمة الحرير الفاخر وأقمشة الجاكار بدرجات ألوان الأزرق والوردي والأبيض والأسود، لتجسيد جمال المناظر الطبيعية التي تتغنّى بها دول منطقة القوقاز، وجمعت المصممة من خلال مجموعتها بين الأصالة والحداثة، تكريماً لوالدها وقيم الاستقلالية والإتقان في التصميم والترابط العاطفي.

فيما أطلت علامة الأزياء الحضرية الفاخرة «مولاتو» بمجموعة تجمع بين فن النسيج اليدوي العريق، وتصاميم الأزياء المغربية العصرية الراقية، وجسّدت كل قطعة في المجموعة سلاسة تدفق مياه البحر وتموجاته وانعكاساته الساحرة، في محاولة لتقديم الأزياء الراقية من زاوية مختلفة، تختصر الأصالة والإتقان والابتكار في التصميم.

فيما انضمت علامة «ليه بينامين» إلى قائمة المشاركين في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى عضواً معتمداً، لتقدم علامة الأزياء الفاخرة القادمة من إسطنبول مجموعتها لخريف وشتاء 2025 أمام حشود كبيرة، مستمدة إلهامها من التقاليد والأساطير القديمة لدى شعب «ألتاي»، وهو من المجموعات الإثنية التركية الأصلية.

عرض ختامي

اختتم أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، فعاليات هذا الموسم بعرض للمصمم الهندي، مانيش مالهوترا، أيقونة الأزياء الراقية في عالم الموضة.

. العروض سلّطت الضوء على مجموعة غنية من التقاليد المتوارثة والإتقان العالي في التصاميم.

. «مولاتو» جمعت بين فن النسيج اليدوي وتصاميم الأزياء المغربية العصرية الراقية.

. «ليه بينامين» استمدت إلهامها من التقاليد والأساطير القديمة لدى شعب «ألتاي».