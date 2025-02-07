الامارات | «منصور ورفاقه» في مهمة خضراء بـ «دار الزين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان «دار الزين»، بنسخته الجديدة هذا العام، ببرنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والمسلية في الهواء الطلق، ليلبي أذواق كل أفراد العائلة، ويمنح الزوّار فرصة الانغماس في مغامرة الاحتفال بروائع الطبيعة، من 14 إلى 23 الجاري، وستتحول حديقة الجاهلي بالعين إلى وجهة يلتقي فيها سحر الطبيعة مع المغامرات والتجارب الاستثنائية والأجواء العائلية والعروض الترفيهية الحيّة.

وتقدّم نسخة هذا العام، مجموعة من التجارب والعروض التفاعلية الجديدة المستوحاة من الطبيعة والحياة البريّة، والتي تطلق العنان أمام الخيال، وتوفّر فرصة لقضاء أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء.

ويحوّل مهرجان «دار الزين» حديقة الجاهلي إلى ساحة مملوءة بخيارات المرح والتسلية في رحاب الطبيعة الخلابة.

ويقدم مهرجان «دار الزين» 2025 الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة، ومنها: مقابلة المشاهير، ومسار تحدي العقبات، وحديقة المغامرات، وميدان المعركة، وغيرها.

ويقدّم المسرح الترفيهي مجموعة من الحفلات الموسيقية الحيّة والعروض التفاعلية، ويوفّر فرصة للزوّار للاستمتاع بالفقرات الفنية التي تقدمها شخصيات كرتونية محبّبة مثل شخصيات كوكوميلون الشهيرة بأغنياتها الممتعة للأطفال، ويحظى الزوّار خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع بفرصة مقابلة «منصور» وأصدقائه وعائلته في «مغامرات منصور: المهمة الخضراء» المملوءة بالمرح والضحك.